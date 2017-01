Martin Schulz definiert am Tag nach seiner Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten die zwei neuen Kernziele der SPD. Erstens: Der tägliche Kampf der Familien in Deutschland müsse im Mittelpunkt stehen. Zweitens: "Die Verteidigung der Demokratie".

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley beschreibt den Wandel der Gabriel-SPD zur Schulz-SPD. In der Partei macht sich eine Aufbruchstimmung bemerkbar. Koalitionsaussagen könne und wolle man aber noch nicht treffen.

Am Tag nach Sigmar Gabriels Ankündigung vom Rückzug von Parteispitze und Kanzlerkandidatur beginnt die SPD, sich neu aufzustellen. Mit Martin Schulz an der Spitze lautet das erklärte Ziel: Bundeskanzleramt.

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) lobte SPD-Chef Sigmar Gabriel im Bundestag für dessen Rochade-Entschluss. Der zeigte sich gerührt und kündigte an, als Außenminister diplomatischer werden zu müssen - das habe Steinmeier ihm geraten.

von Frank Buchwald

Es war seine letzte Rede im Bundestag als Wirtschaftsminister, sein Abschied aus der Zwickmühle. Denn Sigmar Gabriel - zugleich auch scheidender SPD-Chef - konnte im Wirtschaftsministerium einfach keinen Erfolg haben. Im Zweifel wiegt das Parteiamt dann doch immer schwerer.

Die Sache war raffiniert ausgedacht: Nicht weniger als ein "Superministerium" hatte sich Sigmar Gabriel vor dreieinhalb Jahren zusammengeschneidert. Wirtschaft und Energie: Dieser Zuschnitt versprach Hochdruck schon im Titel, es sah so aus wie eine angemessene Startrampe, ein starkes Ministerium für den Vizekanzler, der als SPD-Vorsitzender zugleich beim kleineren Koalitionspartner das Kommando führte. Ein mächtiges Gegengewicht zu Angela Merkel, zum Kanzleramt mit seinen legendären Spiegelreferaten.

Ökonomie und Ökologie: Ehe mit Hindernissen

Wirtschaft und Energie: Das verhieß zugleich die lange ersehnte Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, die seit Jahrzehnten zum sozialdemokratischen Glaubensbekenntnis gehört. Ludwig Erhard in Grün gewissermaßen. An die Spitze der aus dem Umweltministerium übernommenen Bereiche, die für Energiepolitik verantwortlich sein sollten, rückte ein beamteter Staatssekretär, politisch beheimatet bei den Grünen. Viele sahen darin einen listigen Schachzug, eine Art vorweggenommene Handreichung für künftige rot-grüne Koalitionen.

Manches davon hat funktioniert, besser sogar als Gabriel lieb sein konnte: Den vier großen Elektrizitätsversorgern, ohnehin noch gebeutelt vom Parforceritt der Merkel'schen Energiewende, brach der energische Ausstieg aus der Kohleverstromung endgültig das Rückgrat. Statt hoher Gewinne schrieben die ungeliebten Konzerne tiefrote Zahlen, damit aber brachen für die Aktionäre auch die Dividenden weg.

Minus für SPD und Konzerne im Ruhrgebiet

Und da zu den größeren Anteilseignern eben auch viele Kommunen gehören, gerade im Ruhrgebiet - der legendären Herzkammer der Sozialdemokratie -, gähnten plötzlich riesige Löcher in den Haushalten vieler sozialdemokratischer Stadtkämmerer. Für die ohnehin notleidenden Städte in Nordrhein-Westfalen eine Hiobsbotschaft; in der politischen Bilanz eines SPD-Vorsitzenden ein dickes Minus, auch wenn der Wirtschaftsminister stolz verkündet, er habe die Energiewende vom Kopf auf die Füße gestellt.

ZITAT „ Manchmal war das so wie auf dem Hochseil: Alle anderen stehen unten und schauen zu, ob man runterfällt und wie tief. Und manchmal rüttelt sogar noch einer am Seil und schaut mal, ob er oben bleibt. ” Sigmar Gabriel im "Stern"

Dieser Spagat zwischen Parteivorsitz und Wirtschaftsminister hat Gabriel immer wieder zu jenen waghalsigen Pirouetten auf dem Hochseil gezwungen, die er in einem Interview mit dem "Stern" beschreibt. Beispiel Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter: Da erwartet die SPD von ihrem Spitzengenossen weniger ein rationales Abwägen zwischen deutschen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen - der eigentlichen Grundlage der Entscheidung des Wirtschaftsministers. Sozialdemokraten, die sich gern als Friedensmacht sehen möchten, achten mehr auf gesinnungsethische Korrektheit. Auch diesen Gegensatz konnte Gabriel nie wirklich auflösen - zumal es in den exportorientierten Rüstungsbetrieben ja immer auch um Arbeitnehmerinteressen ging, was rechtschaffene Gewerkschafter auf den Plan rief.

Gewerkschaften nicht mit SPD versöhnt

Überhaupt Gewerkschaften: Wiederholt hat Gabriel darauf hingewiesen, er habe den Gewerkschaften überhaupt erst Zugang ins Wirtschaftsministerium verschafft; ein Kulturschock sei das gewesen für sein Haus, das erst habe lernen müssen, dass es eben kein Ministerium der Wirtschaft sei, sondern ein Ministerium für Wirtschaft. Da ist was dran. Gabriels Projekt aber, das im Streit über die Agenda 2010 zerbrochene Bündnis zwischen Sozialdemokratie und Gewerkschaften zu kitten, konnte im Amt des Wirtschaftsministers kaum gelingen.

Der Streit um die Übernahme von Kaisers-Tengelmann ausgerechnet durch Marktführer Edeka führte das Dilemma des Ministers exemplarisch vor. Die von mächtigen Gewerkschaftern favorisierte Lösung, die Gabriel per Ministererlaubnis durchsetzen wollte, trieb den Vorsitzenden der Monopolkommission zum Rücktritt und scheiterte vor Gericht.

Gewiss: Eine schließlich erreichte, sehr salomonische Lösung mag Arbeitsplätze bei Tengelmann zunächst gerettet haben - allerdings um den Preis einer fortschreitenden Marktkonzentration im Einzelhandel, den am Ende die Verbraucher zahlen werden. Wenn Gabriel also sagt, diese Entscheidung sei eine der wichtigsten seiner Amtszeit gewesen, weil er das Instrument der Ministererlaubnis erstmals zur Sicherung von Arbeitsplätzen eingesetzt habe, klingt das zumindest aus ordnungspolitischer Sicht etwas schal.

Sozialdemokrat und Wirtschaftsminister - geht nicht

Dass Sigmar Gabriel diese Gegensätze kaum ausbalancieren konnte, mag seinen Rückzug beschleunigt haben, anzulasten ist ihm das jedoch nicht. Ein SPD-Vorsitzender als Wirtschaftsminister: Das konnte nicht gutgehen, auch wenn es am Anfang so sorgfältig geplant schien.