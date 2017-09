"Die Debatte zum Gesetzentwurf zeigt wieder einmal wie zerstritten die britische Politik ist", so Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent in London. Die nun folgenden Abstimmungen durch die Parlamentarier könnten zur „Nagelprobe“ für Theresa May werden.

von Andreas Stamm, London

Eine große Rede - zum Thema Brexit. Die britische Premierministerin reist dazu eigens nach Florenz, wo sie heute sprechen will. Endlich könnte Bewegung in die Verhandlungen zwischen London und Brüssel kommen. Wird aus Theresa May sogar eine Brexit-Eisbrecherin?

Es baut sich langsam auf, vergangene Woche in London: Die vierte Runde der Brexit-Gespräche, eigentlich geplant für diesen Montag, solle verschoben werden, um eine Woche, heißt es. Dann die Nachricht: Premierministerin May will eine große Brexit-Rede halten. An einem symbolträchtigen Ort, im Herzen Europas. Sofort springt die Spekulations-Maschine in den sozialen Netzwerken an, gefüttert mal mit mehr, mal mit weniger Nähe zum Regierungsapparat - es soll ein Angebot der britischen Regierung an die EU werden, um endlich voranzukommen mit den Brexit-Verhandlungen in Brüssel. Drei Runden - jeweils eine Woche - wurde bislang verhandelt. Und fast nichts erreicht.

In den Bereichen Restzahlung der Briten an die EU (die sogenannte Brexit-Rechnung), der Frage nach der Regelung des nordirisch-irischen Grenzproblems und über die zukünftigen Rechte der Briten in Europa bzw. der EU-Mitbürger, die im Vereinigten Königreich leben. Doch der Fahrplan sieht vor: genug Fortschritt in diesen Punkten, und dann könnten die EU-Staatschefs beim nächsten Gipfel im Oktober den Weg frei machen für das, was den Briten so viel wichtiger ist: die Gestaltung der künftigen Beziehungen, vor allem der Handelsbeziehungen. Kein Wunder: Knapp 50 Prozent der britischen Wirtschaftsleistung hängt an der EU.

Endlich mal "Vorteil Großbritannien"?

Quelle: ZDF

Beim Geld hört die Freundschaft auf, spricht der Volksmund. In Sachen Brexit muss es heißen: Die Mitgliedschaft hört auf, der Streit ums Geld bleibt. Brüssel will Geld, für schon gemeinsam beschlossene Projekte, gemeinsam verursachte Pensionslasten etc. - doch da wird es heikel. Und so kursiert eine Zahl - 20 Milliarden Euro, das werde May anbieten, schreibt die Financial Times unter Berufung auf den britischen Brexit-Chefunterhändler Oliver Robbins. Um ein Signal zu setzen: Großbritannien will eine gütliche Einigung mit Europa. Allerdings - für zwei Jahre weiteren Zugang zum Binnenmarkt nach dem Ende der Mitgliedschaft. Was wenig mit der EU-Forderung zu tun hat, von bis zu 60 Milliarden Euro ist die Rede, um die es eigentlich in den Verhandlungen erstmal geht. Und dennoch: Es wäre eine Verhandlungsgrundlage und - die britische Regierung hofft so, die bislang solide Einheitsfront der "EU-27" in Sachen Brexit aufzubrechen. Ein Angebot, das eher britenfreundliche Länder dazu bringen könnte, zu erklären, dass das doch schon mal gut sei; und überhaupt müsse man vorankommen, andere Themen seien wichtiger.

So könnte man der EU-Kommission den schwarzen Peter unterjubeln, bliebe die bei einer harten Haltung. "Es besteht mit einem solchen Angebot die Chance, dass man die EU durcheinanderbringt", erklärt die politische Chefanalystin der BBC, Laura Kuenssberg, "und die Einheit der 27, für die sie intern so hart gerungen haben. Die Florenz-Rede hat das Potential ein 'game-changer' zu werden, dass die Karten in diesen bedeutenden Verhandlungen neu gemischt werden."

Die Rolle von Boris Johnson

Geld für den Brexit bezahlen - mit mir nicht. So lautet das Motto von Außenminister Boris Johnson, Parteifreund der Premierministerin, eigentlich als Kabinettsmitglied zur "Treue" gegenüber der Premierministerin verpflichtet. In einem langen Artikel im Sunday Telegraph erklärt er unlängst: "Großbritannien habe eine glorreiche Zukunft außerhalb von EU, Binnenmarkt und Zollunion vor sich." Und er wiederholte ein Versprechen aus dem Referendums-Wahlkampf, wonach der staatliche Gesundheitsdienst NHS mit 350 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 400 Millionen Euro) wöchentlich rechnen könne, die an EU-Beiträgen künftig eingespart würden. Ein Bonbon für die Freunde des harten Schnitts mit der EU. Eine Rechnung, die der Leiter des Nationalen Statistikamts mit den Worten kommentierte: "Das ist ein klarer Missbrauch öffentlicher Zahlen, Daten und Fakten." Und ein klarer Angriff auf die Premierministerin, denn es bedeutet auch: kein Geld für nichts an die EU. Nicht - typisch Boris Johnson - ohne zu betonen "erst nachdem man alle Rechnungen mit der EU beglichen habe", ein Hintertürchen in Richtung Flexibilität.

Dennoch wird über seinen Rücktritt spekuliert, damit er dann die Premierministerin herausfordern und selbst nach der Macht greifen kann. Anfang Oktober findet der Parteitag der Konservativen statt. Den Verlust der eigenen Mehrheit, die Wahlschlappe in den vorgezogenen Neuwahlen im Juni nehmen May noch immer viele in der Partei übel - es hat die Spaltung der Tories weiter zementiert. Zwischen denen, die aus der EU raus wollen, koste es was es wolle, raus aus Binnenmarkt und Zollunion - und denen, die eine enge Bindung wollen, auch wenn man schmerzliche Kompromisse machen muss beim Thema Geld oder Personenfreizügigkeit, um, wie sie sagen, größeren Schaden von der Wirtschaft abzuwenden. "Unglücklicherweise", erklärt Katie Balls, Kolumnistin des linksliberalen Independent, "ist es für Theresa May, für die Führerin der Konservativen, eine große Gefahr, sich in Sachen Europa in irgendeiner Form festzulegen. Bis jetzt hat es die Premierministerin geschafft, ihre Partei zusammenzuhalten, in dem sie inhaltlich fast nichts gesagt hat." Brexit means Brexit.

Ein Befreiungsschlag muss her

Nun will bzw. muss sie sich festlegen. Die Zeit drängt, die Verhandlungen stocken, es muss ein Befreiungsschlag her - dazu ist die Rede von May in Florenz verdammt. Sie muss das Kabinett zusammenbringen, ihre Partei, die nicht eins darüber ist, wie der Brexit aussehen soll. Immer droht der geschwächten May ein "Brutus-Moment": Jemand aus der eigenen Partei könnte sie verraten, gar ihr politisches Ende herbeiführen. Sie muss Europa entgegenkommen, damit der Verhandlungs-Stau aufgelöst wird. Sie muss ein Angebot machen, das nicht zu weit geht und doch weit genug. Es ist eine "Mission Impossible". Und gerade deshalb so spannend - eine britische Premierministerin reist eigens nach Florenz. Um der EU eine Botschaft zu überbringen. Damit legt Theresa May die Latte enorm hoch.

Dazu kommt ihr Außenminister, der die Rede im Publikum aufmerksam verfolgen wird. Symbolbild dafür, dass ihr innenpolitisches Schicksal am "seidenen Faden" hängt. Gelingt ihr ein Befreiungsschlag? Zumindest Boris Johnson hat die Premierministerin nach langem Hin und Her wieder auf ihre Seite bringen können - so scheint es. Er stehe voll hinter Theresa May - Rücktritt ausgeschlossen, erklärte er am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Mal sehen wie lange der Frieden hält. Am kommenden Montag wird in Brüssel weiter über den Brexit verhandelt - auf Grundlage dessen, was Theresa May in Italien erklären wird. So viel steht fest.