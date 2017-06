Mehrere arabische Länder stellten heute ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar ein, darunter auch Saudi-Arabien. Doha finanziere Terror, so der Vorwurf. In Wahrheit dürfte es um die politische Nähe Katars zu Iran gehen - Saudi-Arabiens größten Widersacher.

Katar habe laut Nahost-Experte Michael Lüders ein riesiges Problem: "Es kann wirtschaftlich diesem Druck sicherlich standhalten, aber wenn nicht vermittelt wird, kann die Krise sehr schnell außer Kontrolle geraten." Erste ökonomische Konsequenzen drohen dem Wüstenstaat bereits. Wichtige Fluggesellschaften wie Etihad und Emirates kündigten an, ab Dienstag alle Flüge von und nach Doha auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Ägypten schloss den Luftraum für Flugzeuge aus Katar, was das Luftdrehkreuz Doha gefährden könnte, über das auch europäische Passagiere nach Asien fliegen. Es wird mit erheblichen Störungen im Flugplan gerechnet, vor allem bei Qatar Airways.

Katar ist zudem der weltgrößte Exporteur von Flüssigerdgas (LNG). Händler sagten, noch sei es zu früh, um die Auswirkungen des diplomatischen Streits auf die LNG-Lieferungen in der Region abschätzen zu können. In Katar gab der Riyal gegenüber dem Dollar nach. Die Börse in Doha verzeichnete ein leichtes Minus, nachdem die Kurse am Montag deutlich gefallen waren. Mehrere arabische Banken schränkten ihren Geschäftsverkehr mit katarischen Instituten ein.

Weltweit wurden Anleger von der Krise in der Golf-Region getroffen. Ihr Ölreichtum ist von zentraler Bedeutung für die Weltwirtschaft. Die Kurse an europäischen Aktienbörsen gaben am Dienstag nach, während gleichzeitig der Preis für das als krisensicher geltende Gold stieg. Öl-Anleger fürchten nach Experten-Einschätzung, dass die Spannungen die Bemühungen des Förderkartells OPEC untergraben, die Produktionsmenge zu begrenzen und das weltweite Überangebot einzudämmen. Dementsprechend fiel der Ölpreis.

Die katarische Wirtschaft hat in den letzten Jahren, auch bedingt durch den Ölpreis-Rückgang, beständig an Fahrt verloren und wuchs 2016 nur noch um 2,6 Prozent. Der Außenhandel mit Deutschland erreichte zuletzt ein Volumen von gerade drei Milliarden - das ist etwa Rang 60 unter den Handelspartnern Deutschlands. Die Wachstumsaussichten werden von Experten für das Land derzeit als eingetrübt bewertet.

Die deutsche Handelskammer führt nach Angaben der katarischen Botschaft in Berlin 64 Firmen aus Deutschland an, die in Katars Hauptstadt Doha einen Sitz haben. Dazu zählten Allianz, Deutsche Bank, BMW, Siemens, Thyssen Krupp, Solarworld und Wintershall. Das Land hat wiederholt sein Interesse bekundet, noch stärker mit Deutschland zu kooperieren.

Katar ist aber in seiner Anlagestrategie noch viel breiter engagiert. Das Emirat legt seine Gelder nach eigenen Angaben in allen möglichen Vermögensarten und Regionen an. So beteiligt sich das Emirat auf den Immobilienmärkten, kauft Ländereien, Wälder, Anleihen und andere Finanzinstrumente. Und das Land ist weiter aktiv. Erst jüngst hat sich Katar wieder in der Türkei engagiert. Daneben wurden Anteile an der russischen Ölgesellschft Rosneft erworben. Beim französischen Mischkonzern Lagardere hat Katar gerade seinen Anteil erhöht und prüft offenbar weitere Aufstockungen.

QIA selbst hält sich mit detaillierten Angaben über seine weltweiten Beteiligungen zurück. Selbst spricht der Fonds lediglich allgemein von Anteilen an Volkswagen, Barclays, Canary Wharf, der Harrods-Gruppe, Credit Suisse, Heathrow, Glencore, Tiffany & Co und Total. Bei Volkswagen ist die Qatar Holding mit 14,6 Prozent einer der ganz großen Aktionäre.

Das kleine Golf-Emirat Katar gilt wegen seines Öl- und Gasreichtums als eines der reichsten Länder der Welt. Es ist ein gefragter Investor mit Beteiligungen an renommierten deutschen, aber auch an etlichen anderen internationalen Großkonzernen. Die Experten des Instituts SWFI zählen die katarische Dachgesellschaft für diese Beteiligungen, die "Qatar Investment Authority" (QIA), zu den 15 größten Staatsfonds. Die QIA sieht sich selbst als globalen Investor, der seine Gelder in einer breiten Palette von Vermögensklassen und Branchen in allen Teilen der Welt anlegt. Fachleute sprechen davon, dass der Fonds auf dem gesamten Globus über 330 Milliarden Dollar angelegt hat.

Am Hamad-Flughafen in Katar wurden allein im ersten Quartal 2017 knapp zehn Millionen Passagiere abgefertigt, viele davon kommen aus den Nachbarländern zum Umsteigen. Qatar Airways ist an der Iberia- und British-Airways-Mutter IAG beteiligt. Der internationale Verband der Airlines, IATA, rief dazu auf, Grenzen nicht zu schließen. "Unsere Branche hängt von offenen Grenzen ab", sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac. In Deutschland bietet die Lufthansa eine tägliche Verbindung via Kuwait nach Doha an. "Der Abbruch diplomatischer Beziehungen einiger Nachbarländer zu Katar hat zum aktuellen Zeitpunkt keine Auswirkungen auf diese Flugverbindung", sagte ein Konzernsprecher.

Es könnte auch schon bald zu Engpässen im Lebensmittelhandel kommen. Katar mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern ist hier stark abhängig von Importen. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien würden bereits keinen weißen Zucker mehr liefern, sagten Insider.

Deutsche Wirtschaft reagiert gelassen

Auch in Deutschland wird aufmerksam auf den Machtkampf am Golf geschaut, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Denn das Emirat ist mit Doha nicht nur ein Drehkreuz für den internationalen Flugverkehr, sondern auch strategischer Investor in Flaggschiffunternehmen wie VW und bei der Deutschen Bank.

Die deutsche Wirtschaft reagiert jedoch gelassen auf die diplomatischen Zerwürfnisse auf der Arabischen Halbinsel. "Die wirtschaftliche Relevanz ist kurzfristig sehr überschaubar", sagte der Sprecher des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), André Schwarz.

Auswirkungen auf den Außenhandel gebe es "derzeit weniger bis gar nicht", sagte Schwarz. Dafür sei das bilaterale Handelsvolumen zu klein. Gleichwohl sei dies eine Entwicklung, "wo wir trotzdem hingucken".