Was war aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger das Entscheidende für ihre Wahl? Geht es da wirklich um Schulz-Effekt oder Merkel-Bonus; oder sind es am Ende nicht doch die Themen vor der Haustür; Schule, Staus und innere Sicherheit?

Die SPD will nach der dritten verpatzten Landtagswahl die Niederlage aufarbeiten und Aufbruchsstimmung erzeugen. Schulz bleibt zuversichtlich und will die SPD inhaltlich stärken.

Überraschungserfolg der Union in NRW, die SPD dagegen stürzt ab. Martin Schulz kann die SPD nicht so beflügeln, wie von vielen Genossen erhofft. Woran liegt das? Der SPD-Kanzlerkandidat stellt sich den Fragen von Bettina Schausten und Peter Frey.

von Martin Krauß

Saarland, Schleswig-Holstein und jetzt NRW – dreimal hat die CDU gewonnen. Was nun, Herr Schulz? Im ZDF bleibt der SPD-Kanzlerkandidat bei seiner Antwort: In Deutschland müsse über Gerechtigkeit gesprochen werden. Der Bundestagswahlkampf beginne erst jetzt.

Der Start in das Super-Wahljahr 2017 ist für die SPD nicht nach Plan verlaufen. In drei Bundesländern wurden Bürger an die Wahlurne gebeten. Aber in allen drei Ländern – dem Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen - lag die CDU vorne. Der Schulz-Zug, mit dem die SPD in Hochgeschwindigkeit auf den Wahlsieg im September zusteuern wollte, ist zum Stillstand gekommen. Dennoch bliebt der Kanzlerkandidat und SPD-Chef in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Schulz?" dabei: "Natürlich bin ich der richtige Kandidat."

Die drei Landtagswahlen seien für die SPD nicht gut gelaufen. Aber: "Der Anpfiff für das Bundesligaspiel, das am 24. September abgepfiffen wird, hat heute begonnen. Da steht es noch 0:0", sagt Martin Schulz. Diese drei Landtagswahlen seien schwer wegzustecken, aber die Bundestagswahl liege ja noch vor der SPD.

SPD hält an aktueller Koalition mit CDU fest

Die Große Koalition in Berlin will Schulz nach den drei Niederlagen in den Ländern jedoch nicht aufgeben, um vorzeitige Neuwahlen im Bund zu erzwingen. Dieses Vorgehen hatte 2005 Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gewählt. Nach der damaligen Niederlage in NRW hatte Schröder in einem Pressestatement Neuwahlen gefordert. "Die SPD wird sich an den Koalitionsvertrag halten – bis zum Ende der Legislaturperiode", sagt dagegen Schulz im Jahr 2017. "Wir haben eine Verantwortung für dieses Land. Mit einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die wir verloren haben, die Stabilität der Bundesrepublik in Frage zu stellen, das wäre fahrlässig."

Nach wie vor gelte für die Sozialdemokraten: "Wir wollen stärkste Kraft werden." Daher werde Schulz weiter für die SPD werben. "Zunächst mal habe ich den Anspruch, dass ich meine Partei stark machen muss. Das machen alle anderen Parteien auch", sagt Schulz. Mit Blick auf die Wahl in NRW erklärt Schulz, es habe eine Vereinbarung mit Hannelore Kraft gegeben, dass er sich mit bundespolitischen Themen aus der Landtagswahl heraushalte. "Das hat sicherlich nicht dazu geführt, dass ich mein Profil schärfen konnte", sagt Schulz.

Schulz hält an "Gerechtigkeit" als Thema fest

Was Schulz in diesem Wahlkampf umtreibt? "Es ist die Frage der Gerechtigkeit", sagt Schulz. Die Gerechtigkeitsfrage in diesem Lande liege darin, dass die hart arbeitende Mitte dieses Landes entlastet werden müsse. "Das kann man pauschal machen über Steuererleichterungen", sagt Schulz mit Blick auf die CDU. Der SPD-Kanzlerkandidat möchte einen anderen Weg gehen. Es geht um "Entlastungen bei den Gebühren, bei den Beiträgen", sagt er.

Die Frage, wie die Entlastung der Bürger finanziert werde, sei wichtig im Wahlkampf. "Wie wir es finanzieren, das ist angesichts der sprudelnden Kassen, die wir haben, eine interessante Frage", sagt Schulz und fügt hinzu: "Wir haben einmalige Überschüsse, die kann man nicht dauerhaft ausschütten. Die müssen wir investieren." Ohne die Bekämpfung des Investitionsstaus in Deutschland werde das Land wirtschaftlich abgehängt.