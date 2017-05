Die USA bremsen weiterhin beim Kampf gegen die Klimaerwärmung. In der kommenden Woche will Donald Trump entscheiden, ob er aus dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz aussteigt. Droht das Ende des Abkommens?

von Volker Angres

Von Anfang an wusste US-Präsident Trump mit dem Klimaabkommen von Paris nicht wirklich etwas anzufangen. Nun will er wohl aussteigen. Eigentlich kein Wunder. Wer 70 Jahre alt ist, wurde im Öl- und Kohlezeitalter groß - genau wie einige seiner Freunde, die zudem auch noch damit reich geworden sind.

Von aktuell 147 Ländern angenommen ist das Klimaabkommen von Paris ein Vertrag auf Basis des Völkerrechts. Wie bei jedem anderen Vertrag auch kann jede Vertragspartei eine Kündigung aussprechen. Die Details sind geregelt. Sie lauten: Drei Jahre, nachdem das Pariser Abkommen in dem jeweiligen Land in Kraft getreten ist, kann eine Kündigung schriftlich angezeigt werden. Dann läuft noch einmal eine Art Übergangszeit von einem Jahr. Unter dem Strich wären die USA dann im November 2020 raus aus dem Abkommen. Am 3. November im selben Jahr wird dort voraussichtlich wieder ein Präsident gewählt. Innenpolitische Debatten sind also zu erwarten.

Ausstieg aus Klimarahmenkonvention wäre Affront erster Klasse

Die zweite Möglichkeit ist die schnellere, aber auch die riskantere: Die USA steigen aus der Klimarahmenkonvention aus. Hier beträgt die Kündigungsfrist nur ein Jahr. Der Ausstieg hier würde automatisch den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen bedeuten. Doch dieser Weg wäre ein Affront erster Klasse, eine präsidiale Ohrfeige gleich für die komplette Staatengemeinschaft. Denn die Klimarahmenkonvention hat für alle Länder erhebliche Bedeutung: Sie wurde 1992 auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro verabschiedet und unter Präsident George W. Busch auch in den USA ratifiziert.

Die Klimarahmenkonvention ist die Basis für jedwede Klimadiplomatie, auf ihr fußen alle Klimakonferenzen und Teilergebnisse wie z.B. das Kyoto-Protokoll und eben auch das Abkommen von Paris. Hunderttausende Konferenzteilnehmer, ungezählte Staats- und Ministerpräsidenten, Heerscharen von Sachbearbeitern in Ministerien, Verhandlungsführer aus 197 Ländern, Experten in Forschungseinrichtungen, Wissenschaftler, die dem International Panel on Climate Change zuarbeiten, Umweltschutzorganisationen weltweit und nicht zuletzt Medienvertreter, die jahrzehntelang über die internationale Klimadiplomatie berichtet haben, alle würden sich von den USA abwenden und sagen: Amerikas Führungsrolle, das war gestern. Jetzt haben wir die Rolle rückwärts.

Mehr Anstrengungen für andere Länder

Bei alldem: Das Pariser Klimaschutzabkommen besteht weiter, es ist durch einen Ausstieg der USA nicht gefährdet. Ganz im Gegenteil. Es scheint sich gerade eine neue Bewegung zusammenzufinden, unter dem Motto: Jetzt erst recht! Soweit also die Schrecksekunde. Was bedeutet dieses Szenario nun faktisch für den Klimaschutz? Die Antwort ist einfach: Viel mehr Anstrengungen für die anderen Länder, soll das angepeilte Zwei-Grad-Erwärmungslimit gehalten werden.

Die USA stehen für rund 16 Prozent des globalen Treibhausgasausstoßes. Nun ist es ja auch nicht so, dass es in den Vereinigten Staaten von Amerika gar keinen Klimaschutz mehr geben wird, nur weil ein Präsident aus einem Abkommen aussteigt. Kalifornien und ein Dutzend andere Staaten werden sich davon nicht irritieren lassen, sie setzen weiter auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Angenommen, das reicht gerade aus, damit Amerika nicht mehr Treibhausgase emittiert, als heute. Dann müssten die gut fünf Milliarden Tonnen amerikanischer Treibhausgase von den anderen Partnerländern des Pariser Klimaabkommens zusätzlich kompensiert werden.

Zusammenarbeit wäre Turbo-Faktor für Klimaschutz

Das ist im Moment nur schwer vorstellbar. Gerade werden gemeinsame Regeln für globalen Klimaschutz ausgearbeitet, sozusagen eine internationale Gebrauchsanleitung für das Pariser Abkommen. Viele Länder haben noch nie eine Treibhausgasbilanz erstellt, oder über den Einstieg in regenerative Energien nachgedacht. Es ist also ohnehin schon sehr anspruchsvoll, zunächst einmal die eigenen Ziele zu erreichen. Selbst das angebliche Klimaschutzmusterland Deutschland wird ja seine Klimaschutzziele für 2020 und 2030 verfehlen.

Aber es gibt möglicherweise eine Art Turbo-Faktor, eine neue Qualität im internationalen Klimaschutz: Viel intensivere Formen der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Ländern oder Ländergruppen als bisher. Gemäß der Erkenntnis, dass kein einziges Land alleine den Klimahaushalt unserer Erde auf die Reihe bekommt. Beispiele gibt es schon: So das Sonnenkraftwerk Noor in Marokko, entstanden mit erheblicher finanzieller und fachlicher Unterstützung aus Deutschland. Es gilt mittlerweile als Modellprojekt auch für andere afrikanische Staaten.

Neue Energietechnik ist Milliardenmarkt

Absehbar werden sich neue Märkte entwickeln. Milliardenschwer. Es geht um hochmoderne Energietechnik, um Dienstleistungen auch um administratives Wissen. Hier steckt die Chance, Klimaschutz durch starke wirtschaftliche Anreize schneller voranzubringen, als so mancher bisher angenommen hat.

Zu dumm, dass die USA an dieser Entwicklung nicht teilhaben wollen. Anstatt über den deutschen Handelsüberschuss zu klagen, könnten sie ja die eigenen Exporte ankurbeln. Mit dem Verkauf von Produkten rund um erneuerbare Energien. Das Klimaabkommen von Paris bietet genau dafür die Voraussetzungen.