Es ist offiziell: Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Nach der Vereidigung seines Vizepräsidenten Mike Pence, legte auch Trump den Amtseid ab. In seiner Antrittsrede dankte er den Obamas und bekräftigte nochmals: "America first".

Vor der Vereidigung Trumps kam es trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen zu teilweise gewaltsamen Protesten in Washington. Unter dem Motto „not my president“ demonstrierten Tausende gegen den 45. Präsidenten der USA.

Auch für den Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident sind in Washington Proteste angekündigt. Für den "Marsch der Frauen" werden bis zu einer halben Million Teilnehmer erwartet. Der Protest richtet sich gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz.

"Ich bin hier, um gegen den gerade eingeführten Präsidenten Trump zu demonstrieren", sagt Gina Olsen. Sie hält inne während sie spricht und fasst sich an die Stirn. "Es ist schon hart, das auch nur auszusprechen", sagt sie und schüttelt ihren Kopf. "Dass er jetzt tatsächlich unser Präsident ist."

Demonstranten aus dem ganzen Land

Die 43-Jährige ist vor zwei Tagen aus Chicago angereist und hat sich einer Gruppe Anti-Trump Demonstranten angeschlossen. Neben ihr läuft ihr Bruder Trip Allen, er kam aus Seattle. Die beiden marschieren entschlossenen Schrittes neben den anderen Trump-Gegnern, ab und an haken sie sich unter und nicken sich entschlossen zu. "Trump ist ein unausstehlicher Mensch, ein Frauenfeind, ein Rassist", sagt Olsen. "Ich musste herkommen, damit meine Stimme gehört wird."

Für Olsen ist es das erste Mal auf der Straße, ihr Bruder hat schon während des Irak-Kriegs demonstriert. "Damals haben wir nicht viel erreicht, das war schon frustrierend", erinnert er sich. Diesmal rechnet er mit mehr Erfolg. Es ginge nun ja nicht mehr 'nur um unschuldige Menschen in anderen Ländern', diesmal sei das eigene Land in Gefahr. "Wenn so ein Verrückter im eigenen Land Präsident wird, müssen die Leute doch merken, wie dringlich es ist etwas zu tun", sagt er leicht verzweifelt.

Olsen und Allen laufen in einer gemäßigten Gruppe Demonstranten mit. Sie singen, halten ihre Plakate in den Regen und beleidigen einige Trump-Anhänger, die ihnen auf ihrem Weg begegnen. Alle paar Minuten fährt eine Kolonne an Polizeiautos und Motorädern mit Sirene an der Gruppe vorbei. So friedlich wie der Protest von Olsen und Allen sind die Demos nicht überall in Washington abgelaufen.