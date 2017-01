Es ist offiziell: Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Nach der Vereidigung seines Vizepräsidenten Mike Pence, legte auch Trump den Amtseid ab. In seiner Antrittsrede dankte er den Obamas und bekräftigte nochmals: "America first".

Vor der Vereidigung Trumps kam es trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen zu teilweise gewaltsamen Protesten in Washington. Unter dem Motto „not my president“ demonstrierten Tausende gegen den 45. Präsidenten der USA.

Die U-Bahnen der Stadt waren völlig überfüllt, als die Demonstranten am Morgen in die Stadt strömten. "Ich will unsere Rechte schützen", sagte die 72-jährige Trisha Norman, die aus North Carolina angereist war. Sie wolle zeigen, "dass die Menschen stark sein" könnten, wenn sie sich zusammenschließen. Viele Demonstrantinnen trugen Protestschilder mit Aufschriften wie "Nimm deine Finger von mir" oder "Steh auf, liebe, leiste Widerstand".

Die zentrale Protestveranstaltung in den USA war in Washington geplant, hier versammelte sich bereits am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) eine große Menschenmenge zu einem "Marsch der Frauen". Die Organisatoren rechneten allein in der US-Hauptstadt mit 200.000 bis 500.000 Teilnehmern - und damit einer der größten Kundgebungen, die das Land in den vergangenen Jahren erlebt hat.

Nach Trumps Amtsantritt ein Tag der Proteste: Weltweit gehen Menschen gegen den neuen US-Präsidenten auf die Straße. In Washington werden zum "Women's March" Hunderttausende erwartet. Auch in Deutschland demonstrierten vor allem Frauen gegen den mächtigsten Mann der Welt.

"Schwestermärsche" in vielen Städten

Nach einer Auftaktkundgebung wollte die Menge zum Weißen Haus ziehen. Viele Teilnehmerinnen trugen pinkfarbene Mützen, die im Vorfeld der Demonstration zu Hunderttausenden gestrickt worden waren - zum Teil auch im Ausland als Zeichen internationaler Solidarität.

Auch in Los Angeles, Chicago, New York und Boston waren Demonstrationen geplant - so genannte "Schwestermärsche". In Boston erwarteten die Veranstalter 100.000 Menschen. Insgesamt waren in den USA mehr als 600 größere Protestaktionen angekündigt.

Unterstützt wurden die US-Demonstranten durch Kundgebungen in Dutzenden anderen Ländern, so in London, wo am Samstag ebenfalls Tausende Menschen gegen Trump auf die Straße gingen.

"Trump ist kein Berliner"

Auch in Deutschland gab es Demos aus Solidarität mit dem "Women's March" in Washington. Den größten Protestzug gab es in Frankfurt am Main, wo mehr als 2.000 Menschen durch die Innenstadt zogen. In Berlin versammelten sich einige Hundert Frauen und Männer vor der US-Botschaft. Der Ableger der Demokratischen Partei für im Ausland lebende US-Amerikaner (Democrats Abroad) hatte die Demonstration angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstrantinnen riefen "No justice, no peace" oder "I'm a feminist". Auf Plakaten standen Sprüche wie "Trump ist kein Berliner".

In München zogen rund 600 Menschen vom US-Generalkonsulat bis in die Innenstadt. In Heidelberg protestierten rund 500 Menschen für gesellschaftliche Vielfalt. Nach Angaben der Polizei verliefen alle Protestzüge friedlich.