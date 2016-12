Nico Ihle steuert seinem dritten deutschen Meistertitel im Sprint-Mehrkampf der Eisschnellläufer entgegen. Der Weltcupsieger gewann zum Auftakt in Inzell sowohl die 500 als auch die 1000 Meter. Über 500 Meter war er in glänzenden 35,19 Sekunden so schnell wie nie in der Max-Aicher-Arena. Über die doppelte Distanz gewann er in 1:09,52 Minuten vor Hubert Hirschbichler. Ihle führt nach dem ersten Tag mit 69,950 Punkten vor seinem Bruder Denny (72,040) das Klassement an. In der Frauen-Konkurrenz liegt Judith Dannhauer vorn, die auf beiden Strecken siegte.