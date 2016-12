Eine Rückkehr nach Deutschland kam vor knapp 180 Jahren für Heinrich Nestlé nicht mehr in Frage: Nestlé wurde 1814 als Sohn einer reichen Familie in Frankfurt am Main geboren und er begann dort eine Ausbildung zum Apotheker. Diese wollte Nestlé im Ausland vervollständigen und so verließ er um 1834 seine Heimatstadt. Der Firmengeschichte zufolge ließ er sich nach Jahren der Wanderschaft 1839 im schweizerischen Vevey nieder und benannte sich in Henri Nestlé um.

Nestlé war ein bekennender Liberaler. Bereits 1833 wurden viele Gleichgesinnte, die sich im Zusammenhang mit dem Frankfurter Wachensturm gegen die autoritäre Politik des Deutschen Bundes erhoben, verhaftet. Auch die demokratische Revolution von 1848/49, deren Parlament in der Frankfurter Paulskirche tagte, scheiterte blutig. So blieb Nestlé in der Schweiz und schaffte mit seinem "Kindermehl" einen persönlichen Durchbruch, half aber gleichzeitig auch die hohe Kindersterblichkeit im 19. Jahrhundert in Europa einzudämmen. Das internationale Hauptquartier seines Unternehmens befindet sich immer noch in Vevey, in der Stadt, in der der Gründer aufgenommen wurde.