Der Brite Adam Peaty hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest den Titel über 50 Meter Brust gewonnen. Peaty setzte sich in 25,99 Sekunden klar vor Joao Gomes Junior aus Brasilien (26,52) und dem Südafrikaner Cameron van der Burgh (26,60) durch. Über 200 Meter Schmetterling triumphierte der Südafrikaner Chad le Clos in 1:53,33 Minuten. Silber ging an Laszlo Cseh aus Ungarn (1:53,72), Bronze holte der Japaner Daiya Seto in 1:54,21.