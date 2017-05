Rechtsextremismus in der Bundeswehr

Video Kritik an von der Leyen

Video Von der Leyen will Reformen

Ursula von der Leyen muss den Abgeordneten Antworten liefern. Gibt es in der Bundeswehr eine Terrorzelle um Franco A.? Die Opposition sieht die Ministerin in voller Verantwortung für diese Vorgänge.

Verteidigungsministerin von der Leyen hat in einer Sondersitzung des Verteidigungs-Ausschusses zu den rechts-extremen Vorfällen in der Bundeswehr ausgesagt. Sie kündigte grundlegende Reformen in der Truppe an.

Wie konnte eine mutmaßlich rechte Terrorzelle innerhalb der Bundeswehr unentdeckt bleiben? Dazu musste sich Ursula von der Leyen am Mittwoch vor dem Verteidigungsausschuss äußern. Eine Einschätzung von ZDF-Hauptstadt-Korrespondentin Bettina Schausten.

Im Zuge der Affäre um Franco A. hat die Bundeswehr einen weiteren Offizier vom Dienst suspendiert: Er fiel wegen rechtsextremer Äußerungen auf - und soll von der Gruppe um Franco A. gewusst haben. Ministerin von der Leyen räumt derweil weiter auf und stoppte das Liedbuch "Kameraden singt!".

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte einen Bericht des Magazins "Der Spiegel", wonach der betroffene Oberleutnant Ralf G. keine Uniform mehr tragen dürfe. Sein Fall wurde an die Bundesanwaltschaft übergeben. Sie soll klären, ob Ralf G. nähere Kenntnisse von der Gruppe um den mutmaßlich rechtsextremen Oberleutnant Franco A. hatte. Dieser hatte sich monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben und plante mit Komplizen offenbar einen Anschlag unter falscher Identität. Zwei weitere Verdächtige sitzen in dem Fall bereits in Haft, der Oberleutnant Maximilian T. und der Student Mathias F.

Anleitung zum Bombenbau gefunden

Nach "Spiegel"-Informationen soll Ralf G. in seiner Kaserne in Augustdorf rechtsextreme Äußerungen getätigt, gegen Flüchtlinge gehetzt und auch einen Hinweis auf die Gruppe um Franco A. gegeben haben. Der Soldat habe laut der Zeugenaussage eines Kameraden gesagt, in der Kaserne Illkirch gebe es "eine Gruppe gewaltbereiter Offiziere, die Waffen und Munition sammeln, um im Fall eines Bürgerkriegs auf der richtigen Seite zu kämpfen".

In Illkirch waren Franco A. und Maximilian T. stationiert. Interne Ermittlungen der Bundeswehr hätten ergeben, dass Ralf G. den am Dienstag festgenommenen Maximilian T. persönlich kannte.

Wie der "Spiegel" weiter berichtete, fanden Ermittler bei Franco A. eine Anleitung zum Bombenbau. Auf einem elektronischen Datenträger des Offiziers habe sich das "Mujahideen Explosives Handbook" befunden, das in islamistischen Kreisen lange als Lehrbuch gehandelt wurde.

"Der totale Widerstand"

Darüber hinaus hätten die Ermittler auf den Datenträgern ein Werk mit dem Titel "Der totale Widerstand" entdeckt - ein Schweizer Buch aus der Zeit des Kalten Kriegs, das sich mit Widerstandsmethoden gegen eine Besatzerarmee befasst. In Deutschland steht es laut "Spiegel" seit 1988 auf dem Index, zirkuliert aber weiter in Neonazikreisen.

Auf den Datenträgern fanden sich zudem teilweise stundenlange Selbstreflexionen von Franco A., wie das Nachrichtenmagazin erfuhr. Diese sollen demnach seine Gewaltbereitschaft belegen. "Gewalt war nicht nur eine letzte Option, sondern wird durchgehend als probates Mittel beschrieben", zitierte der "Spiegel" aus Sicherheitskreisen.

Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform entfernt

In der Kaserne der Deutsch-Französischen Brigade im elsässischen Illkirch hatte das Jägerbataillon 291 einen Raum mit Wehrmachtssoldaten in Heldenposen dekoriert ausgeschmückt - weshalb Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nun sämtliche Kasernen nach Andenken an die Wehrmacht, etwa Stahlhelme oder Gewehre, durchsuchen lässt.

Dieser Kampagne fiel jetzt auch Altkanzler Helmut Schmidt zum Opfer. Da ein Bild den 2015 gestorbenen SPD-Politiker in Wehrmachtsuniform zeigt, ließ die nach ihm benannte Bundeswehruniversität Hamburg sein Konterfei aus dem Flur eines Studentenwohnheims entfernen. "Die Vorgesetzten haben die Studenten angewiesen, das Bild abzuhängen", sagte ein Sprecher der Universität. SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold reagierte empört: "Dieses Beispiel beweist, dass die Ministerin Maß und Mitte verloren hat und die Truppe tief verunsichert", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Von der Leyen stoppte zudem die Ausgabe des Liederbuches "Kameraden singt!". Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete, stehen vor allem die Lieder "Schwarzbraun ist die Haselnuss", das "Panzerlied" oder das "Westerland-Lied" in der Kritik. Das Streitkräfteamt solle nun eine neue Liedersammlung entwickeln.