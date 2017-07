"Welcome to hell" eskaliert

Was wollen die Teilnehmer des G20 erreichen, wird es überhaupt zu einem Konsens kommen können? Und was dagegen ist das Ziel der NGOs, der Nicht-Regierungsorganisationen, die die Proteste gegen die Delegationen aus den Industrienationen teilweise mit organisieren?

Am Ende der Demo "Welcome to hell" trieb der Wasserwerfer die Demonstranten auseinander.

von K. Schubert und K. Hofmann, Hamburg

Wer hat angefangen? Wenn am Ende Wasserwerfer zum Einsatz kommen, Steine fliegen, gibt es meistens zwei Wahrheiten. Die Polizei sagt, sie musste wegen des Vermummungsverbots einschreiten. Die Demonstranten sagen: unverhältnismäßig. Die Wahrheit liegt in der Mitte.

"Welcome to hell": Die Demo, vor der alle Angst hatten, beginnt erst einmal harmlos. Zunächst Hunderte, später Tausende Demonstranten zieht es auf das Gelände am Fischmarkt. Vorne, auf der Bühne, gibt es ein buntes Programm. Internationale Aktivisten, unter anderem aus Russland und Mexiko, prangern die Zustände in ihren Ländern an. Dazwischen spielen Bands wie "Die Goldene Zitrone", ihres Zeichens Hamburger Punk-Größe. "Die Gemütlichkeit mancher ist die Hölle anderer", singen die von der Bühne - die Motivation der meisten, die friedlich mitsingen und demonstrieren.

"Bin ich kriminell, nur weil ich protestiere?"

Das spätere Gewaltpotenzial ist zu diesem Zeitpunkt nicht einmal zu erahnen. Viele Protestler haben sich auf der Westseite des Fischmarkts in den Schatten geflüchtet, um sitzend auf den Protestzug zu warten. Eine kleine Gruppe aus Thüringen und Sachsen spielt dort Karten. Dass bereits jetzt in den Nebenstraßen Wasserwerfer und Mannschaftswagen stehen, schreckt sie nicht ab. "Man hat den Eindruck, man möchte auch, dass es knallt", sagt Karl. Er sei schon am Morgen in Thüringen im Zug kontrolliert worden. "Bin ich kriminell, nur weil ich protestiere?" Karl will lieber über Inhalte als Gewalt diskutieren - und ist damit nicht allein.

Die, die es nicht in den Schatten zieht, verfolgen das Programm auf der Bühne. Mathias etwa, der auf seinem Protestschild die "G20-Mafia" anprangert. Dass er hier steht, sei sein "persönlicher Widerstand gegen die Teilnehmer der Konferenz", sagt er. "Ich denke nicht, dass man in Deutschland Autokraten wie Trump, Erdogan und Putin eine öffentliche Bühne bieten sollte." Dass dafür auch noch Steuergelder ausgegeben würden, mache ihn zwar wütend. Von Aggressivität ist bei ihm und den anderen aber nichts zu spüren.

Selbst das Erreichen des Schwarzen Blocks ändert daran zunächst nichts. Die Stimmung bleibt auch friedlich, als sich ab 18 Uhr die ersten schwarz Gekleideten unter die Menge mischen. Die Menge zieht es nun langsam an die Ecke Große Elbstraße/St. Pauli Fischmarkt, eine große Straße, die parallel zum Hamburger Hafen verläuft.

Spirale der gewaltsamen Eskalation

Dort formiert sich um 19 Uhr der Protestzug. Einige Demonstranten schreiben sich noch rasch mit einem Filzstift die Notfallnummern auf Arm oder Bein. Andere wechseln ihr Outfit. Aus bunten T-Shirts werden schwarze Jacken. Einzelne Demonstranten vermummen sich auch. Angeführt von einem Wagen mit Lautsprechern bricht der Schwarze Block in Richtung Landungsbrücken auf, von wo es weiter nach St. Pauli gehen soll.