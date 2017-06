In der Flüchtlingskrise kommt Libyen eine zentrale Bedeutung zu. Von dem afrikanischen Land aus kommen die meisten Menschen nach Europa, 60.000 alleine in diesem Jahr. Eine Million Flüchtlinge sitzen dort fest, unter katastrophalen Bedingungen. Verhandlungen sind aufgrund der instabilen politischen Verhältnisse vor Ort fast unmöglich.

Der Afrikabeauftragte der Bundeskanzlerin, Günter Nooke, spricht sich im ZDF für Wirtschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der Flüchtlingskrise aus. "Viele Menschen aus Afrika kommen nach Europa, weil sie in Afrika selbst keine Perspektiven" sehen. Diese zu schaffen, sei auch Gegenstand der morgen beginnenden Afrikakonferenz, so der CDU-Politiker.

von Marcel Burkhardt

In Teilen Afrikas sorgt der Klimawandel für Extremhitze und Wassermangel. "Den Menschen ist die Existenzgrundlage unter den Füßen verbrannt", sagt Dokumentarfotograf Gerth zu Kenias Provinz Turkana. Bewaffnete Konflikte um Land, Wasser und Nahrung treiben Verzweifelte zur Flucht.

Einem verhungernden Menschen ins Auge zu blicken, ist etwas ganz anderes als in den Nachrichten zu hören, dass 20 Millionen unter extremem Hunger leiden. Der Dokumentarfotograf Mario Gerth hat das während seiner jüngsten Reise durch die kenianische Provinz Turkana erfahren. Dieser staubtrockene Landstrich an der Grenze zu Äthiopien und dem Südsudan gehört zu den am härtesten vom Klimawandel betroffenen Regionen in Ostafrika. Extremhitze und Wassermangel haben das Weideland der dort lebenden Viehnomaden völlig ausgedörrt.

Wo der Klimawandel Lebensgrundlagen vernichtet

"Den Menschen ist sprichwörtlich die Existenzgrundlage unter den Füßen verbrannt", sagt Mario Gerth. Denn wo kein Grün mehr wächst, bleiben die Mägen der Ziegen, Esel und Kamele leer. Erst verenden die Tiere, dann gehen die Menschen zugrunde, die hauptsächlich vom Fleisch und von der Milch ihres Viehs leben. "Es ist erschütternd, Menschen in so einer extremen Not zu begegnen", sagt Gerth, der Kenia und Äthiopien regelmäßig bereist. "So verheerend habe ich es noch nie gesehen."

Millionen auf der Flucht Ende 2016 waren 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht - über 300.000 mehr Menschen als im Jahr zuvor und damit der höchste jemals registrierte Stand. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Weltjahresstatistik "Global Trends" des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Unter den 65,6 Millionen sind 40,3 Millionen Menschen, die innerhalb des Heimatlandes geflohen sind, die größte Gruppe. Es folgen 22,5 Millionen Flüchtlinge und 2,8 Millionen Asylbewerber.

Etwa eine halbe Millionen Menschen, meist Viehnomaden, sind allein im Norden Kenias vom Hungertod bedroht. Ihr Schicksal hängt vom Regen ab - und der fällt in der Region wegen des Klimawandels immer spärlicher. Einer Langzeitstudie zufolge haben sich die Niederschläge in der Region Turkana in den vergangenen Jahrzehnten um ein Viertel verringert. Dagegen sind die durchschnittlichen Jahrestemperaturen angestiegen.

Blutige Kämpfe um knappe Ressourcen treiben Menschen in die Flucht

In der Folge kommt es immer häufiger zu langanhaltenden Dürren - und mit ihnen wachsen die Konflikte um Weideland, Nahrung und Wasser unter den Nachbarvölkern. Aus besonders umkämpften Gebieten der Region sind etwa 170.000 Menschen nach Kakuma geflohen, einem der größten Flüchtlingscamps in Ostafrika.

Die Chancen auf eine Rückkehr in ihre Heimat sinken. Denn für die kommenden Jahrzehnte prognostiziert der Klimarat der Vereinten Nationen für diese und andere Regionen Afrikas noch größeren Wassermangel, Extremhitze und Ernteeinbrüche. In der Folge, so die düstere Aussicht der Experten, dürften Konflikte um knappe Ressourcen weiter zunehmen.