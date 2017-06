Welthandel auf See

Lange wuchs der Handel kräftiger als die Weltwirtschaft insgesamt. Doch zuletzt ist der Welthandel als Motor der Wirtschaft ins Stottern geraten. Das liegt auch auch am wachsenden Protektionismus.

T-Shirts aus Asien, Avocados aus Mexiko, Sojabohnen aus Südamerika. 90 Prozent unserer Übersee-Importe kommen über Containerschiffe bei uns an. Warum die Branche unter einem ruinösen Wettbewerb leidet, darüber sprach das 3sat-Wirtschaftsmagazin makro mit Bernhard Klinzing, Kenner der Rohstoffmärkte.

Vielen Reedereien und Werften geht es wirtschaftlich schlecht, auf den Weltmeeren dümpeln Containerschiffe vor sich hin, die niemand mehr braucht. Was sagt das über den Zustand des Welthandels aus?

Nicht sehr viel. In der Vergangenheit haben Reedereien den Bedarf im internationalen Handel falsch eingeschätzt, zu hohe Kapazitäten aufgebaut. Kurz gesagt: Auf den Weltmeeren kreuzen weit mehr Schiffe als nötig. In den ersten drei Monaten 2017 nahm der Welthandel wieder Fahrt auf. Gerade in Asien sind deutliche Zuwächse zu verzeichnen. Diese Verbesserung reicht allerdings nicht, um die Lage der Reedereien spürbar aufzuhellen.

Mit dem WTO-Beitritt Chinas begann 2001 ein unvergleichlicher Boom im internationalen Schiffsverkehr. 2008 kam mit der Finanzkrise der Absturz. Warum hat sich die Branche davon nicht wieder erholen können?

In normalen Zeiten vergehen von der Bestellung eines Schiffs bis zur Lieferung zwei bis drei Jahre. Als sich aber die Auftragsbücher vor allem der südkoreanischen Werften durch den Boom füllten, wurden die vor der Krise bestellten Ozeanriesen erst 2012/2013 ausgeliefert als niemand die Schiffe mehr brauchte. Aber statt Kapazitäten still zu legen, um die Frachtraten wieder auskömmlich zu gestalten, setzten Reeder auf immer größere Einheiten und verschärften somit die Krise.

Banken und private Anleger steckten ihr Vermögen in steuerlich begünstigte Schiffsfonds. Nicht nur der hohe Milliardenverlust der Bremer Landesbank zeigt jetzt: Die Misere der Schifffahrt setzt auch der Finanzbranche zu. Wie dramatisch ist die Lage?

Fondsanleger haben in Schiffe investiert, die wegen der Überkapazitäten nur unzureichend und vor allem nicht kostendeckend Aufträge erhalten. Es hat hier schon eine Reihe von Ausfällen gegeben und Anleger werden auch in Zukunft in diesem Bereich noch Geld verlieren. Das Gesamtvolumen ist aber mit der Finanzkrise von 2007/2008 nicht im Entferntesten zu vergleichen. Die Drucksituation beschränkt sich im Wesentlichen auf ein spezielles Segment der Finanzindustrie und zeigt keinen Domino-Effekt auf die Weltwirtschaft. Es ist zudem nicht zu erwarten, dass nun eine Reihe von Kreditinstituten Pleite gehen werden.

Wann bekommen auch die Verbraucher die Krise in der Schifffahrt zu spüren?

Erst einmal profitieren die Verbraucher. Die Frachtraten sind niedrig und bleiben es auch. Allerdings ist das Thema komplex. Weil die Frachtraten so wenig auskömmlich sind, sind die Reedereien dazu übergegangen, immer größere Schiffe zu kaufen. Ein mit 20.000 Standard-Containern beladener Frachter verbraucht pro Container nur halb so viel Treibstoff wie ein mit 5.000 Containern beladener Carrier. Theoretisch also für die Preisentwicklung positiv. Praktisch kann ein solches Schiff, das Platz für 20.000 Container hat, beispielsweise den Hamburger Hafen nur halb beladen anfahren, weil die Elbe nicht tief genug ist. Dann wird es pro Container wieder teurer als wenn mit kleineren Schiffen angesteuert würde. Trotzdem geht der Trend zu immer größeren Einheiten.

Die Schifffahrt wird vom deutschen Staat steuerlich begünstigt, weil die Exportnation Deutschland eine starke Schifffahrtsindustrie brauche. Zieht das Argument heute überhaupt noch?

Eigentlich ein in der globalisierten Welt der Arbeitsteilung überholtes Argument. Deutsche Ausfuhren können von jeder Reederei der Welt abgewickelt werden. Die Subvention der Arbeitsplätze erinnert an den Kohlebergbau im letzten Jahrhundert. Das Nähren der in die Jahre gekommenen Branche an der Mutterbrust des Steuerzahlers ist auf die Dauer kein Mittel, ein selbstständiges Überleben zu befördern.

Das Interview führte makro -Moderatorin Eva Schmidt