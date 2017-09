Bundestrainer Joachim Löw plant im WM-Qualifikationsspiel am Montag in Stuttgart (20:45 Uhr) gegen Norwegen gleich mehrere Umstellungen. "Es wird auf jeden Fall zwei, drei Wechsel geben", sagte Löw am Sonntag. Er verriet, dass der in Prag gegen Tschechien (2:1) eingewechselte ConfedCup-Kapitän Julian Draxler in der Mercedes-Benz Arena von Beginn an auflaufen werde, "weil er im Training einen sehr guten Eindruck gemacht hat". Marc- Andre ter Stegen wird dagegen seinen Platz im deutschen Tor behalten und erneut Kapitän Manuel Neuer vertreten.