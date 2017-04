Jasmin Müller macht sich keine Sorgen, Malaria zu bekommen. Mehr als ein bisschen Kopfschmerzen könne eh nicht passieren, sagen die Tübinger Ärzte. Jetzt nach der Infektion muss sie täglich in die Klinik: Sollte sich herausstellen, dass sie eine der Placebotestpersonen ohne Impfstoff ist und sich tatsächlich mit Malaria infiziert hat, wird sie sofort behandelt. Jasmin studiert Deutsch als Zweitsprache und findet diese Studie einfach total spannend. "Da hilft man der Forschung weiter zu kommen, die brauchen ja Leute, die gesund sind, dass man da überhaupt was entwickeln kann", meint sie.

3.200 echte, lebende Malariaerreger sind in der Spritze, die Jasmin Müller im Institut für Tropenmedizin in Tübingen injiziert bekommt. Wie mehr als 100 andere, meiste junge Leute aus Tübingen, hat auch sie sich bereit erklärt, bei der neuen Impfstudie mitzumachen. Den Wirkstoff bekam sie schon vor einigen Tagen. Jetzt wird sie infiziert. So soll geprüft werden, ob die Impfung auch anschlägt. Ihre Chancen, Malaria zu bekommen, stehen Fiftyfifty. Denn schließlich erhielt die Hälfte der Probanden keine Impfung, sondern einen Placebo.

Im menschlichen Körper entwickeln sich die Parasiten zunächst in der Leber und später in den roten Blutkörperchen. Das vorrangige Symptom ist hohes Fieber, aber auch Kopfschmerzen, Schwindel, Gliederschmerzen und Durchfall treten auf. Die Inkubationszeit beträgt je nach Erregertyp zwischen sieben und 40 Tage. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich.

Überträger der Malaria-Erreger, der sogenannten Plasmodien, sind weibliche Stechmücken. Sie benötigen das menschliche Blut, um ihre Eier reifen zu lassen. Dafür stechen sie meist nachts oder in der Dämmerung. Im Körper der Stechmücke wird das Ei wiederum befruchtet, wobei sich infektiöse und parasitische Einzeller bilden, die beim nächsten Stechen an den Menschen übertragen werden können.

Malaria-Regionen gibt es in Sub-Sahara-Afrika, Asien und Mittel- und Südamerika. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben 2015 etwa 429.000 Menschen an der Tropenkrankheit. Im Jahr 2000 waren es noch 839.000. Auch die Zahl der Neuerkrankungen ging weltweit deutlich zurück: Sie sank von 262 Millionen im Jahr 2000 auf 212 Millionen im Jahr 2015.

Malaria ist weltweit eine der bedeutendsten Infektionskrankheiten. Mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung leben in einem Gebiet, in dem Malaria regelmäßig und häufig auftritt. Zudem ist Malaria die tropentypische Krankheit, die am stärksten nach Europa eingeschleppt wird. In Deutschland werden jährlich rund 500 importierte Malariafälle erfasst, immer wieder kommt es dabei zu Todesfällen.

Bereits im Februar machten die Tübinger Forscher von sich reden, veröffentlichten in der Zeitschrift "nature" einen Artikel, in dem sie ihre kleine Studie vorstellten. 67 gesunde Männer und Frauen, die noch nie an Malaria erkrankt waren, wurden geimpft. Die Tübinger Ärzte testeten dabei verschiedene Konzentrationen des Impfstoffs - übrigens immer höher als bei der Malariaübertragung durch einen Mückenstich - und sie variierten in den Schemata, also wann und wie oft die Impfung wiederholt wurde. Vor und während des Impfzyklus schluckten die Testpersonen Chloroquin, ein Antimalariamittel. Zehn Wochen später zeigten die Probanden einen hundertprozentigen Impfschutz.

Vielversprechende erste Ergebnisse

Peter Kremsner und Benjamin Mordmüller vom Tübinger Institut für Tropenmedizin atmen erst einmal auf. Sie sind auf dem richtigen Weg und sie haben ihre Studien längst erweitert. Zur Zeit testen sie einen zweiten, ganz andersartigen Malariaerreger und kombinieren die Impfung mit anderen Medikamenten. Auch hier sind die Ergebnisse vielversprechend, aber noch nicht vollständig ausgewertet. Und was bedeutet eigentlich hundertprozentiger Schutz? Lebenslang? Das konnten die Forscher noch gar nicht prüfen. Im Moment sind zehn Wochen gesichert. Außerdem ist das momentane Prozedere aufwändig: Jede Woche Medikamenteneinnahme, dreimal impfen, das mag innerhalb einer geschützten, überwachten Studie mit verantwortungsvollen Studierenden funktionieren - aber in Afrika, in armen, abgelegenen Gebieten ist das nicht umsetzbar.

Peter Kremsners nächster Schritt ist deshalb eine größere Studie in Afrika. "Wir werden im Mai jetzt anfangen mit Studien in Gabun, in Lambarene, wo wir 400 Kinder impfen werden. Einerseits mit Placebo und andererseits mit unterschiedlichen Impfstoffansätzen, so wie wir es hier in Tübingen geprüft haben. Wir wollen erstens sehen, wie gut das kurzfristig funktioniert und zweitens wollen wir nach zwei und fünf Jahren Beobachtungszeit sehen, wie lange der Schutz anhält."

Afrikanische Kinder am meisten von Malaria betroffen

Malaria gibt es in 97 Ländern. Meistens löst der Parasit Plasmodium falciparum die Erkrankung aus. Einen dieser Erregerstämme verwenden die Tübinger Wissenschaftler auch bei ihren Impfstudien. 2015 sollen nach Schätzungen rund eine halbe Million Menschen weltweit an Malaria gestorben sein, ein Drittel davon Kinder. Die WHO verzeichnete im selben Jahr mehr als 200.000 Neuerkrankungen. Wer Malaria häufiger durchmacht und die Krankheit überlebt, kann damit auch alt werden.

Weitere Links zum Thema Weltgesundheitsorganisation Kampf gegen Tropenkrankheiten bringt Erfolge Gute Nachrichten von der WHO: Der Kampf gegen ... ARTIKEL

Forschung Neuer Malaria-Impfstoff erfolgreich getestet Jährlich fallen der Malaria mehr als 400.000 ... ARTIKEL

Die Tübinger Entwicklung macht Mut, aber Peter Kremsner warnt vor zu großer Hoffnung. Es werde noch mindestens fünf Jahre dauern, bis für Afrika ein Impfstoff auf den Markt komme, sagt er. Noch fehlen die großen Zulassungsstudien mit Tausenden Patienten, bei denen der Wirkstoff nicht nur auf dessen Wirksamkeit sondern auch auf Verträglichkeit und Nebenwirkungen geprüft werden müsse.

Malariaimpfstoff für Reisende vielleicht schon in naher Zukunft

Kremsner hält es für viel wahrscheinlicher, dass bald eine Impfung für Touristen verfügbar sei. "Für die Reisemedizin rechnen wir, dass wir schon in zwei bis drei Jahren etwas haben, was wir verimpfen können." Denn bei Urlaubern genüge auch ein Schutz von einigen Monaten und für sie sei es weniger schwierig, regelmäßig Medikamente zu nehmen.Auch das wäre schon ein kleiner Durchbruch. Und eine Art Grundstein haben die Tübinger gelegt. "Seit hundert Jahren sind wir dran und jetzt haben wir es geschafft, dass wir es praktisch wie ein Arzneimittel hinkriegen, diese lebendigen Parasiten zu nehmen und gleichzeitig ein Malariamittel. Und es funktioniert", sagt Peter Kremsner. Wünschenswert ist, dass die Forscher es auch bald schaffen, mit einer einmaligen Impfdosis einen hohen Schutz vor Malaria zu erzielen. Das wäre ein Segen für die am meisten Betroffenen: für afrikanische Kinder, die Jahr für Jahr zu Hunderttausenden an dieser Krankheit sterben.