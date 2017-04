Bild "March for Science" in Berlin

"Alternative Fakten zählen nicht im OP" und "Forschen statt Faken" steht auf Transparenten: Beim "March for Science" sind weltweit tausende Menschen auf die Straße gegangen, viele auch in Deutschland. Den Demonstranten geht es um die Anerkennung wissenschaftlicher Ergebnisse und die Freiheit der Forschung.

In Deutschland haben am Samstag viele Tausende Menschen für die Bedeutung von Wissenschaft und eine faktenbasierte Politik demonstriert. Allein in Berlin kamen nach Angaben der Veranstalter unter dem Motto "Wissenschaft ist keine Meinung, alternative Fakten sind Lügen" rund 11.000 Menschen zusammen, darunter viele Wissenschaftler. Bundesweit fanden vor allem in Universitätsstädten zahlreiche Demonstrationen statt. Der Hauptprotestzug des "March for Science" zieht am Weißen Haus in Washington vorbei.

"Wir dürfen uns nicht dümmer stellen, als wir sind"

"Wir können nicht akzeptieren, dass in Zeiten, in denen der Mensch diesen Planeten verändert wie nie zuvor in der Geschichte, Entscheidungen getroffen werden, ohne auf wissenschaftliche Fakten zurückzugreifen", sagte der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Martin Stratmann, beim "March for Science" in München. "Wir dürfen uns nicht dümmer stellen, als wir sind." Rund 3.000 Menschen gingen in München nach Polizeiangaben auf die Straße. "Forschen statt Faken" und "Make Science Great Again" hieß es auf Transparenten in Anspielung auf den Slogan von US-Präsident Donald Trump "Make America Great Again".

Der Forschungsleiter am Deutschen Museum in München, Helmuth Trischler, sagte: "Wenn das Leugnen des Klimawandels mehrheitsfähig geworden ist und Fakten Alternativen bekommen, genügt es nicht mehr, wenn Wissenschaftler im Wesentlichen nur unter sich selbst kommunizieren." Das Organisationsteam in München betonte, die Demonstration sei keine Anti-Trump-Veranstaltung. Das Leugnen gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse sei ein weltweites Problem.

In Berlin gab es am Mittag eine erste Kundgebung an der Humboldt-Universität am Boulevard Unter den Linden. Anschließend zogen die Demonstranten vor das Brandenburger Tor. Auf Transparenten und Schildern war unter anderem zu lesen: "Alternative Fakten zählen nicht im OP".

"Ohne Wissenschaft ist alles nur Fiktion"

Zum Auftakt der weltweiten Proteste versammelten sich in Australien und Neuseeland zehntausende Demonstranten. "In diesen Tagen gibt es so viele 'Fake News'", sagte die Demonstrantin Parissa Zand, die in Sydney mit ihrer Mutter an dem Marsch teilnahm. Deshalb sei es "wichtig, daran zu erinnern, dass Wissenschaft die Gesellschaft aufgebaut hat, wie wir sie kennen."

In der australischen Metropole trugen zahlreiche Demonstranten weiße Laborkittel, auf Spruchbändern war zu lesen: "Ohne Wissenschaft ist alles nur Fiktion" sowie "Wir brauchen Denker, keine Leugner". Weitere Kundgebungen gab es auch in Melbourne, Brisbane, Perth und in den neuseeländischen Städten Wellington und Auckland.

Demos in über 600 Städten weltweit

Weltweit wollten am Samstag Menschen in mehr als 600 Städten auf die Straße gehen. Den Wissenschaftlern und Aktivisten geht es auch darum, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu erhalten. Die Märsche hatten sich aus dem Frauenmarsch auf Washington am Tag nach der Vereidigung von Donald Trump zum US-Präsidenten in diesem Januar entwickelt.

Viele Wissenschaftler sind derzeit wegen der Zurückweisung wissenschaftlicher Erkenntnisse etwa zum Klimawandel und zur Sicherheit von Impfstoffen durch Politiker, aber auch in Teilen der Gesellschaft in Sorge. Der 22. April ist der Tag der Erde (engl.: Earth Day).