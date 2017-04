Alljährlich trifft sich die Weltwirtschaftselite in Davos. In diesem Jahr ist die Verunsicherung groß, weil keiner abschätzen kann, wie Donald Trump als Präsident agieren wird.

Rosige Zeiten für die Weltwirtschaft - allerdings nur kurzfristig: Der Internationale Währungsfonds erhöht seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr, sieht auf mittlere Sicht aber etliche Risiken. Vor allem um sich greifende Egoismen bereiten dem IWF Sorgen.

Der Internationale Währungsfon0ds () schlägt trotz kurzfristig verbesserter Wachstumsaussichten Alarm. Seiner Ansicht nach rütteln wachsende nationale Egoismen an den Grundfesten der Weltwirtschaft und schüren die Gefahr eines Handelskrieges. "Die Selbstbezogenheit der Politik vielerorts bedroht die weltweite wirtschaftliche Integration und damit die auf Zusammenarbeit fußende wirtschaftliche Ordnung in der Welt", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten-Weltwirtschaftsausblick.

Darin warnt er Fonds zudem vor einer Verwässerung der Finanzregulierung der vergangenen Jahre. Dadurch würde das Risiko neuer Krisen erhöht. "Auch wenn die Weltwirtschaft etwas Fahrt aufnehmen sollte, können wir uns nicht sicher sein, dass wir das Gröbste hinter uns haben", betonte-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld. In den vergangenen Monaten hatten vor allem protektionistische Töne von US-Präsident Donald Trump für Verunsicherung gesorgt. Sein Name wird in dem-Bericht allerdings nicht genannt.

Prognose für Deutschland hochgestuft

Kurzfristig sieht der Fonds jedoch Anlass für etwas mehr Zuversicht. Er erhöhte seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft 2017 um 0,1 Punkte auf 3,5 Prozent, nach einem Anstieg von 3,1 Prozent 2016. Für 2018 erwartet derunverändert ein Plus von 3,6 Prozent. Die Konjunkturbeschleunigung erstreckt sich nach Worten Obstfelds nicht nur auf die Industriestaaten, sondern auch auf Schwellen- und Entwicklungsländer. Wenn die Finanzmärkte mitspielen, könnte die Weltwirtschaft laut-Einschätzung kurzfristig sogar noch etwas besser abschneiden.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde in diesem Jahr um 1,6 Prozent zulegen. Das wären 0,1 Punkte mehr als vom Fonds im Januar prognostiziert. Die Vorhersage für 2018 beträgt weiterhin 1,5 Prozent. Für die USA rechnet derauch nach Trumps Amtsantritt weiterhin mit 2,3 Prozent 2017 und 2,5 Prozent 2018. Ihre Prognose für das vor einem EU-Austritt stehende Großbritannien korrigierten die Experten um einen halben Prozentpunkt nach oben auf 2,0 Prozent im laufenden Jahr. 2018 soll das Wachstum mit 1,5 Prozent ebenfalls stärker ausfallen als zuletzt vorausgesagt, allerdings ist dies nur eine geringfügige Anhebung. Hochgeschraubt wurden auch die Prognosen für China (auf 6,6 Prozent für 2017 und 6,2 Prozent für 2018) und für Russland (auf jeweils 1,4 Prozent).

Das Dollar-Problem

Auf mittlere Sicht überwiegen nach-Darstellung jedoch die Wachstumsrisiken. Obstfeld warnte insbesondere vor einer Welle protektionistischer Handelspolitik und einem Wettlauf um die laxeste Finanzaufsicht. Die Folge wäre "ein Kampf von jedem gegen jeden, bei dem am Ende alle Länder schlechter dastünden".

Als weiteres Problem betrachtet der Fonds die Gefahr eines schnellen Zinsanstiegs in den USA. Denn dadurch könnten sich die Finanzierungsbedingungen andernorts verschlechtern und der Dollar-Kurs nach oben getrieben werden. Das würde Länder mit hoher Dollar-Abhängigkeit treffen, etwa in Form einer steigenden Schuldenlast. Ein zusätzliches Risiko bestehe darin, dass Chinas Wirtschaftswachstum in starkem Maße von heimischen Krediten abhängig sei.