Kein Elternteil, das sich nicht um den Nachwuchs sorgt. Doch in der Erziehung werden oft wichtige Aspekte völlig vernachlässigt, warnt der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Michael Winterhoff im heute.de-Interview. Die Folge: "Immer mehr Jugendliche sind überhaupt nicht lebenstüchtig."

Dr. Michael Winterhoff… … ist Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut. Der Mediziner aus Bonn befasst sich vor allem mit psychischen Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter aus tiefenpsychologischer Sicht. Als Autor wurde er unter anderem bekannt durch das Fachbuch "Warum unsere Kinder Tyrannen werden". Ende Juni erscheint Winterhoffs neues Werk "Die Wiederentdeckung der Kindheit – Wie wir unsere Kinder glücklich und lebenstüchtig machen".

Kinder vor Gefahren schützen, das wollen Eltern instinktiv - und auch der Staat unternimmt einiges in der Unfallprävention . Wie steht es heute um die Sicherheit von Kindern?Unsere Kinder leben mit Blick auf körperliche Risikennicht gefährlicher als vor 15, 20 oder 30 Jahren. Aber wir haben übertrieben ängstliche Eltern,die dauernd um ihre Kinder kreisen und ihnen jeden Stein aus dem Weg räumen. Viele achten auf beste Ernährung, Schutzkleidung beim Fahrradfahren und so weiter. Gleichzeitig aber lassen sie ihre Kinder grenzenlos an das Smartphone und digitale Medien ran. Das heißt: Der körperliche Schutz der Kinder wird großgeschrieben - aber kaum einer macht sich Gedanken, was mit der Psyche der Kinder passiert.

Wie andere Kinder- und Jugendärzte kritisieren auch Sie eine mangelnde "digitale Vorsorge"?

Ja, wenn wir etwa auf die gerade veröffentlichte BLIKK-Studie schauen, dann sehen wir bestätigt, dass viele Kleinkinder schon regelmäßig relativ viel mit dem Smartphone ihrer Eltern spielen oder Filme schauen. Viele Grundschulkinder haben selbst schon so ein Gerät. Aber: Ich würde keinem Kind unter 14 Jahren so ein Smartphone geben.

Warum nicht?

Kinder müssen erstmal die Welt entdecken und erobern. Das können sie nur mit den eigenen Sinnen - tasten, schmecken, riechen, fühlen. Wenn Sie schon kleinen Kindern ständig ein Smartphone zum Spielen und Glotzen in die Hand drücken, dann ist das ziemlich arm und wertlos. Kinder rutschen damit in eine künstliche Welt und sie isolieren sich.

Wie wirkt sich das auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder aus?

Wenn wir Kinder viel zu früh und unkontrolliert ins Internet und an Computerspiele lassen, dann ist das pures Gift für ihre Psyche. Es ist Wahnsinn, wenn Eltern ihre Kinder völlig allein lassen im Medienkonsum. Ich sehe in meiner Arbeit in der Praxis, wohin so etwas führt: Es kommen immer mehr Jugendliche, die überhaupt nicht lebenstüchtig sind, 18-Jährige etwa, die psychisch gesehen auf der Stufe von Kleinkindern stehen, und dazu häufig noch hochaggressiv sind.

Smartphones gehören heute schon für viele Grundschüler zum Alltag. Sie haben das angesprochen. Das Rad lässt sich kaum zurückdrehen, oder?

Da sind wir gesamtgesellschaftlich auf die schiefe Bahn geraten. Schauen Sie mal bei einem Spaziergang durch die Stadt, wie Erwachsene an ihren Smartphones hängen und die Welt um sie herum kaum noch wahrnehmen. Die Technik hat diese Leute völlig vereinnahmt. Im Zustand der dauernden Reizüberflutung reagieren sie nur noch aus dem Moment heraus, statt selbstbestimmt zu agieren. Einen Schritt weitergedacht heißt das: Smartphones fressen auch die Zeit, die eigentlich uns und unseren Kindern gehört.

Also Smartphone weglegen und volle Konzentration aufs Kind?

Im Prinzip ja. Es geht im ersten Schritt darum, wieder Herr über die eigene Zeit zu werden. Zeit etwa für einen Spaziergang, wobei wir zur Ruhe kommen. Je mehr wir solche Zeit gewinnen, desto entspannter und zufriedener werden wir und desto mehr verfügen wir über unsere Intuition. Dann spüren wir auch wieder, was ein Kind braucht für eine gesunde Entwicklung - und was nicht. Das Grundproblem vieler Eltern ist heute doch, dass sie die ganze Zeit von Reizen überflutet werden. Dadurch geraten sie permanent in den Ausnahmezustand und nehmen den Kindern damit die Chance, sich zu entwickeln.

Um Kinder auf einen sicheren Weg ins Leben zu bringen, müssen Eltern also vor allem erstmal mehr an sich selbst denken?

Das ist der erste Schritt. Nur wer in sich selbst ruht, kann seinen Kindern die emotionale Zuwendung geben, die sie brauchen. Wenn ich etwa daheim ständig am Smartphone hänge und Nachrichten schreibe, spüren die Kinder, dass ich emotional nicht bei ihnen bin, nicht in realem Kontakt mit ihnen. Das schädigt die Psyche der Kinder auf Dauer. Wenn ich also Kinder sicher ins Leben führen will, brauche ich innere Ruhe und das Gefühl, dass ich Kapitän über meine Zeit und meine Psyche bin.

Was geschieht mit den Kindern, wenn Erwachsene das nicht hinbekommen?

Wenn Eltern psychisch dauernd abwesend sind, führt das zum Fiasko, zur

emotionalen Verwahrlosung. Denn erst durch echtes Dasein der Eltern haben die Kinder überhaupt eine Entwicklungschance. Kinder brauchen Erwachsene, die bereit sind, sie anzuleiten, vieles mit ihnen einzuüben und sie zu begleiten. Ich meine jetzt nicht, dass Eltern ihre Kinder ständig von Sportverein zu Sportverein karren müssen. Viel wichtiger ist die Zeit des reinen Zusammenlebens - also aktives Begleiten beim Spiel oder bei den Hausaufgaben. Das gemeinsame Essen. Solche Dinge, die einen festen Rhythmus geben. Das ist echte Fürsorge, die den Kindern ein Gefühl von Sicherheit gibt.

Das Interview führte Marcel Burkhardt.