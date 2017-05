von Christa Stipp, ZDF-Wetterexpertin

Tausende hat es am Wochenende bei für den Mai ungewöhnlich heißen Temperaturen ins Freie gezogen. Die erste Hitzewelle des Jahres hat aber auch eine Kehrseite: Heftige Unwetter auf der einen und extreme Trockenheit auf der anderen Seite. Doch wie sind die Aussichten für das Wochenende?

Heiß, heißer, am heißesten: Ungewöhnlich hohe Temperaturen über 30 Grad lockten am letzten Maiwochenende viele Menschen ins Freie. Reinstes Urlaubsfeeling herrschte in Freibädern und an Badeseen. Die Hitzerekorde des bisherigen Jahres wurden dann zum Wochenstart am Montag pulverisiert. In Koblenz meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) 34,6 Grad. Auf Platz zwei und drei kamen Stationen in Köln: Am Flughafen Köln-Bonn wurde es 34,4 Grad heiß, an der Station Köln-Stammheim 34,3 Grad.

Diese schwüle Hitze löste in Hennef in Nordrhein-Westfalen durch eine Explosion bei einem Munitionssammler einen Großeinsatz aus. Vermutlich war eine Kiste mit unerlaubt gelagerter Weltkriegsmunition durch die starke Hitze explodiert. Verletzt wurde jedoch niemand.

Hohe Waldbrandgefahr in Bayern

Mit der Kehrseite der Wärme haben auch Förster zu kämpfen: Für Teile Bayerns rief der DWD am Montag die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 aus. Die Regierung von Unterfranken ordnete deshalb für Dienstag vorsorglich die Beobachtung der Wälder aus der Luft an, wie Sprecher Johannes Hardenacke sagte.

In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus (Brandenburg) brach am Montag ein Großbrand aus. Dort standen rund vier Hektar Wald und Heide in Flammen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel.

Fahrradfahrerin durch Blitzschlag getötet

Zusätzlich bedeuten hohe Temperaturen in der Atmosphäre: Es steht Energie zur Verfügung. Energie, die sich in einigen Teilen Deutschlands durch kräftige Gewitter entlädt. In der Nacht auf Dienstag wurde eine Fahrradfahrerin in Aachen durch einen Blitzschlag getötet. Die 73-Jährige sei am Stadtrand unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Spaziergänger habe sie gefunden. Einer Mitteilung der Feuerwehr zufolge ließ der Stromstoß die Kette ihres Rades schmelzen.

Außerdem gab es, wie eine Sprecherin des DWD in Offenbach sagte, unter anderem rund um Hamburg Warnungen vor schwerem Gewitter mit Hagel. In Bremen liefen am Morgen nach heftigem Regen zwei Keller mit Wasser voll. Über Franken zogen ebenfalls starke Niederschläge hinweg.

Nach kurzer ruhiger Phase zu Pfingsten wieder gewittrig

Und noch ist die Gefahr von Unwettern nicht vorüber. Auch am Dienstag sind unwetterartige Gewitter unterwegs. Vor allem Richtung Osten und der Mitte sind dadurch Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich. In den östlichen Landesteilen knacken die Temperaturen dabei noch einmal die 30 Grad-Marke.