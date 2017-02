Das Gemüse in Europa ist teuer geworden: In Deutschland wird der Eisbergsalat knapp - und kostet schon das Dreifache. Franzosen zahlen für Zucchini vier- bis fünfmal so viel wie sonst, in Großbritannien können Kunden Kopfsalat und Brokkoli nur noch abgezählt kaufen. Der Grund dafür liegt in Spanien.

Ob Tomaten, Paprika oder Auberginen - alles ist teurer geworden. Grund dafür sind winterliche Wetterturbulenzen in Spanien. An der spanischen Mittelmeerküste ist das Wetter eigentlich das ganze Jahr über mild genug für den Gemüseanbau. Doch Ende Dezember wurde die Region von schweren Regenfällen heimgesucht - und im Januar fiel sogar Schnee. In der Gegend um Murcia, dem Zentrum des spanischen Gemüseanbaus, hatte es mancherorts seit 34 Jahren nicht geschneit.

Exporte brechen um 30 Prozent ein

Die Wetterkapriolen ließen die Ausfuhr ins europäische Ausland um rund 30 Prozent einbrechen, wie die spanische Vereinigung der Agrarexporteure berechnete. Der Bauernverband COAG sprach von einer Halbierung der Produktion in den am schlimmsten betroffenen Gebieten. Manche Landwirte verloren demnach die komplette Ernte. Zudem zerstörten die heftigen Niederschläge die Felder stellenweise so stark, dass an Neuanpflanzung vorerst nicht zu denken ist.

Spanien ist der wichtigste europäische Gemüse- und Obstlieferant. Durchschnittlich 30 Prozent des Angebots in Europa stammt aus dem Land - im Winter sogar die Hälfte. Bei Salat sind es bis zu 80 Prozent. Die Ernteausfälle bekommt deshalb der ganze Kontinent zu spüren. Verschärft wird die Knappheit aktuell dadurch, dass auch in der wichtigen Anbauregion Norditalien kräftig Schnee fiel.

Eisbergsalat wird knapp

Während große britische Supermarktketten bestimmte Gemüsesorten bereits rationiert haben, ist die Lage in anderen Ländern weniger dramatisch. Aldi-Süd-Sprecherin Kirsten Geß erklärte, der Discounter habe Probleme mit der Beschaffung von Eisbergsalat, doch noch könne den Kunden eine ausreichende Menge angeboten werden. Allerdings sind die Preise vielerorts gestiegen. Ein Kopf Eisbergsalat kostete nach Zahlen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) im vergangenen Winter nur 65 Cent. Jetzt sind es - in der gleichen Woche Ende Januar - satte zwei Euro. Auch Brokkoli sei im Supermarkt gerade dreimal so teuer wie 2016, Zucchini fast ebenfalls.

Das spanische Landwirtschaftsministerium rechnet damit, dass sich die Produktion in den nächsten Wochen wieder erholt; die Bauernverbände gehen von einer Normalisierung bis Anfang März aus. Beim Salat könnte es noch bis April dauern.

Doch auch danach drohten noch höhere Preise, sagte Analyst Alan Clarke von der Scotiabank in London, nämlich bei verarbeiteten Lebensmitteln wie Fertiggerichten. Auch beim Gang ins Restaurant müssten Verbraucher noch eine Weile mit Aufschlägen rechnen.