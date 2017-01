Während weite Teile der deutschen Mittelgebirge und des Bayerischen Walds langsam im Schnee versinken, verlagert sich das Sturmtief Axel von der Nord- an die Ostsee, weshalb dort in der kommenden Nacht die schwerste Sturmflut seit mehr als zehn Jahren droht.

Starke Sturmböen, Regen- und Schneeschauer: Tief "Axel" fegt über Deutschland hinweg. In den Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald schneite es zum Teil heftig. An der Ostseeküste wird eine Sturmflut erwartet.

Zittern vor der Sturmflut und bibbern bei Eiseskälte: Die Menschen in Deutschland erleben gerade vielerorts einen ziemlich ungemütlichen Kälteeinbruch. Eine gute Nachricht gibt es aber.

Eiskaltes stürmisches Winterwetter hält die Menschen in vielen Teilen Deutschlands in Atem - und tut dies wohl auch weiterhin. Die Menschen an der Ostseeküste erwarten die vielleicht schwerste Sturmflut seit zehn Jahren. Vor allem im Osten und Süden Deutschlands kann es auch am Donnerstag tagsüber noch bei kräftigen Schnee- und Graupelschauern zu Wintergewittern kommen, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Freitag überall frostig

Am Freitag sei in ganz Deutschland tagsüber "gemäßigter Frost" bis minus 7 Grad zu erwarten. Sturmtief "Axel" bringt Schnee und vor allem in Höhenlagen tiefe Minusgrade. Im Bergland könnten die Temperaturen über frisch gefallenem Schnee auf minus 20 Grad sinken, erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Zwischen Erzgebirge und Alpen sind in den Nächten zu Freitag und Samstag Tiefstwerte zwischen minus 7 und minus 15 Grad möglich.

Schon in der Nacht zum Mittwoch brachte "Axel" kräftigen Sturm nach Deutschland: Auf den Bergen sowie an der Nordsee traten vielfach orkanartige Böen oder Orkanböen auf. Auf dem Brocken im Harz wurden Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 123 Kilometern in der Stunde erreicht, im Erzgebirge auf dem Fichtelberg Böen von 114 Stundenkilometern gemessen. Auf Spiekeroog wehte der Wind mit einer Geschwindigkeit von 112 Kilometern in der Stunde.

Schwere Sturmflut erwartet

In der Nacht zum Donnerstag ließ der Wind aber allmählich nach. An derbleibt die Lage angespannt. Die Menschen an derbereiteten sich auf eine Sturmflut vor - nach Vorhersagen womöglich stellenweise die schwerste seit November 2006. Auf den Inseln Rügen und Usedom nagten die Wellen bei Wasserständen von einem Meter über Normal bereits am Nachmittag an den Stränden.

Die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald riefen am späten Nachmittag Alarmstufe 2 aus. Damit wurden die Ordnungsämter der Küstengemeinden verpflichtet, die Deiche und Dünen regelmäßig zu kontrollieren, wie Kreissprecher Olaf Manzke sagte.