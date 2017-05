von Alfred Krüger

Jeder kennt sie und viele ärgern sich darüber: Kettenbriefe bei WhatsApp. Sie warnen vor angeblichen Viren oder zocken Nutzer mit Gewinnspielen ab. Aktuell wird per Kettenbrief eine Morddrohung verbreitet. Besonders perfide: Sie hat Kinder im Visier.

Kettenbriefe hat es immer schon gegeben. Früher kamen sie per Post. Später wurden sie per E-Mail verschickt. Heute werden sie vor allem über WhatsApp verbreitet. Kein Wunder, denn WhatsApp ist auf Millionen Smartphones installiert. Das Weiterleiten eines Kettenbriefs ist eine Sache von Sekunden.

Falsche Viren und abstruse Todesdrohungen

"DRINGEND!!! Unbedingt weiterleiten!!!" So beginnen viele Kettenbriefe. Sie warnen vor angeblichen Viren, die das Smartphone zerstören, oder verbreiten falsche Behauptungen wie jene, ein blindes Baby werde kostenlos operiert, wenn die Nachricht nur genügend oft geteilt werde. Manche Kettenbriefe enthalten abstruse Todesdrohungen, die die Empfänger verunsichern und einschüchtern sollen.

Die Polizei Dortmund warnt via Twitter und Facebook derzeit vor einem besonders perfiden Kettenbrief, dem eine Audiodatei angehängt ist. Die Datei enthält eine Morddrohung, die von einer Computerstimme gesprochen wird. Der Empfänger werde gegen Mitternacht getötet, wobei die Tötung mit grausigen Details ausgeschmückt wird. "Aus den Reaktionen auf Facebook wird deutlich, dass eine Vielzahl von Personen diesen Brief erhalten hat", sagt Gunnar Wortmann, Sprecher der Dortmunder Polizei.

Kinder im Visier

Das Perfide an diesem Kettenbrief: Er richtet sich vor allem an Kinder und soll in Dortmund zuerst an einer Grundschule gesichtet worden sein. Völlig neu ist dieser Brief indes nicht. Er sei früher schon einmal verbreitet worden, kommentieren Eltern bei Facebook die Meldung der Polizei. Tatsächlich ist es keine Seltenheit, dass manche Briefe nach monate-, manchmal jahrelanger Ruhe plötzlich wieder massenhaft verschickt werden.

Ein ähnlicher Kettenbrief an Kinder sorgte Anfang April in Niedersachsen für Aufsehen. Er drohte, der Briefempfänger und dessen Mutter würden getötet, wenn der Brief nicht sofort weitergeleitet würde. "Grundsätzlich sollten Kettenbriefe solcher Art gelöscht und nicht verbreitet werden", so Gunnar Wortmann zu heute.de. Im Fall des in Dortmund aufgetauchten Kettenbriefs liege der Anfangsverdacht einer Straftat - Nötigung und Bedrohung - vor. "Eine Anzeigenerstattung ist somit möglich", sagt Wortmann.

Gutscheinmasche besonders beliebt

"Wenn Eltern unsicher sind, ob ein Kettenbrief harmlos ist oder nicht, sollten sie Kontakt zur Polizei aufnehmen", rät der Polizeisprecher. Dass die Urheber solcher Briefe ermittelt würden, sei aber eher unwahrscheinlich. In keinem Fall sollte man die Briefe als harmlose Streiche klassifizieren. "Als Adressaten sind ganz klar Kinder gewählt, die unter Umständen nicht bewerten können, ob die Drohungen ernst gemeint sind oder nicht", sagt Wortmann.

Bei Kettenbriefen, die sich vorrangig an Erwachsene richten, sind vielfach Betrüger am Werk. Besonders beliebt ist die Gutscheinmasche. Es werden Gutscheine bei Lebensmittel- oder Modeketten versprochen, wenn man den Kettenbrief weiterleitet und auf einen Link in der Nachricht klickt. Auch werden Nutzer immer wieder mit der Behauptung gelockt, WhatsApp benötige ein Update und würde ansonsten nicht mehr funktionieren.

Abzockfallen und Schadprogramme

Die Links in den Kettenbriefen führen oft auf betrügerische Webseiten und zu Abzockfallen. Zuweilen sind auch dubiose Online-Kasinos verlinkt, die mit dieser zweifelhaften Form der Werbung zahlende Nutzer ködern wollen. Hinter den Links können auch Schadprogramme lauern, die sich auf dem Smartphone einnisten, Nutzerdaten stehlen oder teure Premiumnummern anrufen.

Verbraucherschützer und Polizei raten, Kettenbriefe nicht weiterzuleiten, sondern sofort zu löschen. Wer hinsichtlich des Wahrheitsgehalts einer Nachricht unsicher ist, sollte markante Begriffe aus der Nachricht googeln. Im Netz gibt es etliche Webseiten, die wie Mimikama oder onlinewarnungen.de über aktuell verbreitete Kettenbriefe informieren.

"Bitte keine Kettenbriefe!"

Links in Kettenbriefen sollte man niemals öffnen. Das gilt auch für Anhänge, die mit der Nachricht verbreitet werden. Zudem sollte man den Absender benachrichtigen und darüber informieren, dass es sich bei der weitergeleiteten Nachricht um eine Falschmeldung handelt. Nützlich kann zudem ein Hinweis im eigenen WhatsApp-Profil unter "Info" sein, dass man grundsätzlich keine Kettenbriefe zugeschickt bekommen möchte.