Mit mehreren neuen Dekreten arbeitet US-Präsident Trump weiter an seinem "America First"-Kurs. So sollen künftig US-Firmen bei Regierungsaufträgen bevorzugt werden. Trump sagte, in der Vergangenheit seien zu viele Aufträge an ausländische Firmen gegangen, zu Lasten von Jobs in den USA. Außerdem hat Trump eine Anordnung zur Visaeinschränkung für ausländische Fachkräfte unterzeichnet, die in den USA arbeiten wollen. Arbeitsvisa für Akademikern aus dem Ausland sollten künftig nur noch an die "am besten ausgebildeten und am höchsten bezahlten Antragssteller" ausgegeben werden.