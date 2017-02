Kinder leiden häufig am meisten in bewaffneten Konflikten. So auch im Irak. Seit Oktober versucht die Armee, die Stadt Mossul von den Terroristen des IS zu befreien. Die Besatzung geht nicht spurlos an den Kleinsten vorbei. Bei vielen ziehen sich Krieg und Flucht schon durch das ganze kurze Leben.

Ahmed erinnert sich noch an die erste Explosion, an die folgenden Maschinengewehrsalven. "Menschen schrien und rannten in meine Richtung. Ich fing auch an zu rennen. Dann gab es noch eine Explosion und ich fiel zu Boden." Er dachte noch: "Jetzt sterbe ich auch." Danach dachte er nichts mehr.

Jetzt liegt der 13-Jährige in einer Klinik in Erbil, der Hauptstadt Kurdistans im Irak, wo seine Verletzungen behandelt werden. Als die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Dezember drei Autobomben in Ahmeds Viertel in Mossul hochgehen ließ, trafen ihn versprengte Splitter. Er überlebte, anders als rund 30 Menschen auf dem Markt. Der Arzt Rauf Mohammed, der die Opfer des Anschlags versorgte, ist sicher: "Das Ziel waren die Zivilisten, die in Mossuls befreiten Zonen leben."

Jeder fünfte Minderjährige in Gefahr

Seit Oktober versucht die irakische Armee, Mossul aus der Hand des IS zu befreien. Viele Viertel im Osten wurden wiedererobert, aber der IS klammert sich an seine letzte Hochburg. Daher leben laut UNICEF-Angaben eine halbe Million Kinder unter "extremem Risiko" in der Stadt. "Die Rückeroberung ist noch im Gange. Die Kinder und Familien, die zwei Jahre Nöte und Ängste ausgestanden haben, sind jetzt zur Flucht gezwungen oder zwischen den Fronten gefangen", heißt es in einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks.

Jeder fünfte Minderjährige im Irak - rund 3,6 Millionen Kinder - ist demnach dem Risiko ausgesetzt, Verletzungen bis zum Tod oder sexuelle Gewalt zu erleiden, entführt oder von einer der bewaffneten Gruppen im Land als Kindersoldat rekrutiert zu werden. "Die irakischen Kinder stehen in der Schusslinie", sagt der UNICEF-Vertreter im Irak, Peter Hawkins. "Sie werden unerbittlich attackiert."

Im Lager für die Geflüchteten in Erbil wärmt sich eine Gruppe Kinder die Finger an einem Feuer. Mit verlorenem Blick steht auch der achtjährige Aisha da. "Er ist nicht so gesprächig", sagt sein Vater Mohammed. "Seit Wochen ist er sehr traurig und bringt kaum ein Wort heraus. Er sitzt oder liegt den ganzen Tag auf der Matratze."

IS nutzt Zivilisten als Schutzschilde

Mohammed holt ein Röntgenbild hervor. Darauf ist die Kugel zu sehen, die zwischen Aishas Rippen eindrang. "Ein Scharfschütze hat auf ihn geschossen, als wir aus Mossul geflohen sind. Seitdem steht er unter Schock", berichtet der Vater.

Mehr als 100.000 Kinder hat UNICEF in den letzten eineinhalb Jahren im Irak psychologisch betreut. Selbst wer nicht körperlich verletzt wird, lebt unter ständiger Bedrohung. Denn der IS weiß um den strategischen Wert von Zivilisten: Die Anwesenheit von Frauen und Kindern in seinen Gebieten verlangsamt das Vorrücken der Armee und Peschmerga-Kämpfer. Schätzungsweise 1,5 Millionen Zivilisten sind noch in Mossul eingeschlossen. Der IS versucht, eine Massenflucht zu verhindern, um sie weiter als Schutzschilde nutzen zu können. Wer die Flucht dennoch riskiert, wird beschossen.

Der Konflikt zerstört auch die Chance auf Bildung. Wie mehrere Millionen Kinder im Irak ist Mustafa Mahmud zuletzt nicht mehr zur Schule gegangen. Er sieht älter aus als 13 Jahre. Furcht und Flucht haben ihm die Kindheit aus dem Gesicht gelöscht. "In der Schule brachten uns die Dschihadisten bei, wie man mit Waffen umgeht. Da zog es mein Vater vor, dass ich nicht mehr zur Schule gehe."

"Warum habe ich nicht das Recht auf ein normales Leben?"

Kriege haben sein junges Leben geprägt. Mustafa war zwei Jahre alt, als seine Familie 2005 wegen des Irakkriegs von Mossul ins syrische Aleppo floh. Nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien 2011 kehrten sie auf der Suche nach mehr Stabilität zurück. 2014 fiel der IS in Mossul ein. Es folgten zwei Jahre unter der Herrschaft der Islamisten, mit dem allgegenwärtigen Gedanken an die Flucht aus dem Alptraum.

"Ich bin es leid, von einem Ort zum anderen zu ziehen - warum habe ich nicht das Recht auf ein normales Leben?", fragt Mustafa, während er den Schlammpfützen auf den Wegen im Flüchtlingslager ausweicht. Dort leben mittlerweile 33.000 Zivilisten, die seit Beginn der Offensive gegen den IS geflohen sind.

Mustafa träumt davon, nach Europa zu reisen. Oder in die USA oder nach Kanada. "Oder einfach weit, weit von hier weg", sagt er. Er weiß aber, dass das nicht möglich ist. Seiner älteren Schwester gelang es nicht, aus Mossul zu fliehen. "Vor einigen Wochen ist die Verbindung abgebrochen. Wir wissen nicht, was mit ihr ist", sagt er. Die Schlacht um Mossul zieht sich. Jeder Tag frisst ein Stück Kindheit.