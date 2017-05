Im aktuellen Fall ist die Ransomware "Wanna Cry" für Angriffe auf Rechner in rund 100 Ländern weltweit verantwortlich. Sie missbraucht eine einst von der NSA ausgenutzte Sicherheitslücke. Auch wenn die Schwachstelle bereits im vergangenen Jahr gestopft wurde - nicht alle Computer wurden auf den neuesten Stand gebracht. Das rächt sich nun.

"Das Besondere an dieser Schadsoftware ist, dass sie sich selbst verbreiten kann", schreibt das BSI. Die Verbreitung erfolge dabei ohne weiteres Zutun des Nutzer. Dies könne insbesondere in Netzwerken von Unternehmen und Organisationen zu großflächigen Systemausfällen führen. Da ausschließlich Windows-Geräte betroffen sind, lasse sich die Weiterverbreitung des Mechanismus durch den Software-Patch von Microsoft vom 14. März 2017 (MS17-010) verhindern. "Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät daher zum Aufspielen dieses Patches, sofern dies nicht bereits vorher geschehen ist."

Um sich grundsätzlich vor Ransomware zu schützen, rät das BSI in einem umfassenden Dossier zu mehreren Maßnahmen. Unter anderem sei es empfehlenswert, Skript-Dateien wie JavaScript, VisualBasicScrip oder PowerShell Scripts an der Ausführung zu hindern. Zudem sollten auf Mail-Servern Spam-Nachrichten so früh wie möglich gefiltert werden, so das BSI.