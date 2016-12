Was für viele ein feucht-fröhlicher Abend mit Sekt und Raketen ist, stellt Behörden und Sicherheitsleute vor große Herausforderungen. Die Sicherheitsvorkehrungen zu Silvester werden in diesem Jahr deutlich verschärft - vor allem in Köln und Berlin.

Milliarden Menschen begrüßen am Wochenende das neue Jahr. Man kennt die Bilder von prächtigen Feuerwerken in Sydney, Dubai oder Rio de Janeiro. In Deutschland locken vor allem Großstädte mit Silvesterpartys Tausende in die Innenstädte. Doch wo Menschenmassen zusammenkommen, ist Sicherheit auch immer ein großes Thema.

Nicht zuletzt in Köln: Nach den massiven sexuellen Übergriffen auf Frauen in der vergangenen Silvesternacht haben Polizei und Stadt dort umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Allein in der Innenstadt sollen rund 1.500 Beamte im Einsatz sein, die Polizei will bei Störungen konsequent einschreiten. Rund um den Dom gilt eine "böllerfreie Zone", die durch Absperrgitter und mit Einlasskontrollen gesichert ist.

Live von der Domplatte ins Präsidium

Für die Absicherung plant die Polizei Gruppenfahrzeuge, Lastwagen und Wasserwerfer ein. Neu installierte hochauflösende Videokameras übertragen Bilder vom Vorplatz des Hauptbahnhofs live ins Polizeipräsidium. Einige Rheinbrücken und Straßen werden gesperrt. Eine von der rechtsextremen NPD geplante Kundgebung an dem Abend wurde verboten.

Genauso wie in Köln sind in der Altstadt von Düsseldorf Böller zum ersten Mal verboten. Dies gilt ebenfalls in Frankfurt/Main, zumindest an der beliebten Mainbrücke Eiserner Steg und in einem abgesperrten Sicherheitsbereich am Fluss für einige Zehntausend. Außerdem gibt es in der Stadt mit Skyline an mehreren Stellen Durchbruchsperren für Lastwagen und andere Fahrzeuge.

"Alle Szenarien durchgespielt"

Brandenburger Tor

In Berlin - amsteigt Deutschlands größte Silvesterparty - wurde das Sicherheitskonzept nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt noch einmal nachjustiert: Betonklötze oder Fahrzeug-Sperren sollen verhindern, dass Lastwagen in die Menschenmenge fahren können. Geplant sind ausgiebige Kontrollen an den Eingängen des umzäunten Geländes. "Wir haben alle Gefahren-Szenarien durchgespielt und sind darauf vorbereitet", sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt der "Bild"-Zeitung.

Auch andere Städte haben besondere Vorkehrungen für Silvester getroffen. Hamburg stockt die Zahl der Beamten deutlich auf, in München wurde das Sicherheitskonzept nochmals überprüft. Ein Überblick, wie sich Städte wappnen: