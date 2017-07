In der Nacht wurde ein Porsche-Zentrum Ziel eines Brandanschlags. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem G20-Gipfel. Friedlich, bunt und lautstark demonstrieren dagegen Tausende am Abend auf den Straßen. Ihr Motto: Lieber tanz ich als G20.

Wie sprechen zum einen mit unserem Reporter Roland Strumpf, der die Situation am Hamburger Fischmarkt beobachtet und zum anderen mit unserem Reporter Ralf Zimmermann von Siefart, der vor dem Messegelände in Hamburg steht.

Von Ralf Paniczek, #ZDFcheck17

Bereits bei den ersten Protesten rund um G20 streiten sich Veranstalter und Polizei über die wahren Teilnehmerzahlen. #ZDFcheck17 hat nachgeschaut, wie die Zahlen ermittelt werden.

Die Bedingungen sind ungünstig. Regen prasselt am späten Vormittag auf den Hamburger Rathausmarkt. Für einen 2. Juli ist es in diesem Jahr ungewöhnlich kalt. Es ist der Auftakt zu einer Reihe an Großdemonstrationen im Vorfeld des G20-Gipfels. Aufgerufen unter dem Motto "#G20Protestwelle" hat unter anderem die Umweltschutzorganisation Greenpeace. 500 Teilnehmer seien es zu Beginn des Protestes gewesen, so erklärt später die Polizei. In der Spitze soll die Teilnehmerzahl dann auf ca. 8.000 Demonstranten angewachsen sein. Greenpeace dagegen spricht von 25.000 Teilnehmern – dreimal so viele. Wie werden daher die Teilnehmerzahlen bei Großveranstaltungen ermittelt? Warum liegen sie oft sehr weit auseinander?

Ärger bei Trumps Amtseinführung

Die größten Diskussionen über Teilnehmerzahlen hatten die Inaugurationsfeierlichkeiten Donald Trumps im vergangenen Januar ausgelöst. Ein politischer Streit brach aus an der Frage, wie viele Menschen Trumps Amtseid beiwohnten. Und an der Frage, ob nicht mehr Menschen gleichzeitig gegen den US Präsidenten demonstrierten. Die Frage nach den Zuschauerzahlen wurde zu einer der ersten Machtfrage Trumps.