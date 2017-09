Trainer Ralph Hasenhüttl macht sich Hoffnungen auf einen Einsatz von Naby Keita im ersten Auswärtsspiel von RB Leipzig in der Champions League. "Es sieht nicht schlecht aus", sagte Hasenhüttl am Montag. Wenn Keita beim Abschlusstraining am Abend alles mitmachen könne, stehe einen Einsatz des 22 Jahre alten Mittelfeldspielers am Dienstag bei Besiktas Istanbul nichts im Wege. Ob Hasenhüttl Keita dann auch von Beginn an aufbietet, weiß er noch nicht. Ein großes Fragezeichen steht hinter Kevin Kampl, der über eine Schwellung am Fuß geklagt hatte.