von Peter Welchering

Das Wikipedia-Schiedsgericht ist kaum noch arbeitsfähig. Einige Mitglieder sind zurückgetreten, weil sie nicht mit einem AfD-Funktionär zusammenarbeiten wollen. Der Zwist zeigt, dass der politische Streit um die Enzyklopädie heftiger wird.

"Übernehmen Rechtspopulisten Wikipedia in Deutschland?" Das fragen sich immer mehr aktive Mitarbeiter der Online-Enzyklopädie. Bis zum 14. Dezember waren fünf Schiedsgerichts-Mitglieder zurückgetreten, ein weiteres soll am 18. Dezember sein Amt niedergelegt haben.

AfD-Funktionär als Mitglied - viele Rücktritte

Das Wikipedia-Schiedsgericht entscheidet Streitfälle unter Autoren und regelt auch enzyklopädische Auseinandersetzungen. Seine Mitglieder tragen also eine große Verantwortung für das "kollektive Gedächtnis" namens Wikipedia. Zu den Rücktritten kam es, weil das Schiedsgerichtsmitglied mit dem Pseudonym "Magister" seine Tätigkeit als AfD-Funktionär gremienöffentlich gemacht hatte. Daraufhin traten zunächst drei Schiedsgerichtsmitglieder zurück und gaben persönliche Gründe für ihren Rücktritt an.

Die Wikipedia-Gemeinde rätselte, was denn da los sei. Um so heftiger wurde dann ab Mitte Dezember die Diskussion, als massive Kritik an der politischen Einflussnahme des AfD-Funktionärs auf die inhaltliche Arbeit der Online-Enzyklopädie laut wurde.

Ideologisch einseitige Artikel gefährden die Arbeit von Wikipedia

"In seiner Funktion als Schiedsrichter hielt Magister - so lange wie irgend möglich - seine schützende Hand über einen rechtsradikalen Internet-Aktivisten", schreibt Sebastian Reinfeldt am 14. Dezember im "Semiosisblog".Ein Autor hatte unter dem Pseudonym "PimboliDD" eine ganze Flut an ideologisch einseitigen Artikeln über den Zweiten Weltkrieg und rund um den Nationalsozialismus geschrieben. Viele Autoren und Wikipedia-Nutzer hatten das intensiv kritisiert. Nach langer Auseinandersetzung ist der Wikipedia-Account des Autors dann gesperrt worden.Auch eigene Artikel des Wikipedia-Schiedsrichters "Magister" sorgten für Streit. So zum Beispiel ein Beitrag über die Litauerkriege des Deutschen Ordens. "Ideologisch heben sie die Bedeutung des Deutschen Ordens für die Herausbildung des Deutschtums hervor", merkt Sebastian Reinfeldt an. Einige unter Pseudonym schreibende Autoren gehen in ihrer Kritik dort sogar noch weiter.

Der Streit um die politische Ausrichtung von Wikipedia-Artikeln ist nicht neu. In der Vergangenheit haben einzelne Autoren und Vertreter extremer politischer Richtungen immer wieder versucht, das "kollektive Gedächtnis" der Wikipedia im Sinne ihrer Weltanschauung zu beeinflussen.

Wikipedia-Schiedsgericht trägt große Verantwortung

Doch die Arbeit des Schiedsrichters "Magister" hat für einige Wikipedianer eine andere Qualität. Die politischen Ansichten der Wikipedia-Mitarbeiter dürfen bei der Arbeit an Lexikon-Artikeln keine Rolle spielen. "Das Schiedsgericht jedoch ist eines der wichtigsten Gremien der deutschsprachigen Community", schreibt Wikipedia-Schiedsrichter Sebastian Wallroth in seiner Rücktrittsbegründung.Im Mai 2017 wird das Schiedsgericht neu gewählt. Der Wahlkampf ist jetzt eröffnet, und es ist ein Kampf um die weitere Ausrichtung der Wikipedia. Er wird von gleich drei Diskussionen bestimmt, die sich teilweise überlagern. Das lässt die Situation etwas unübersichtlich werden.Zum einen wird heftig darüber gestritten, ob die Information, dass Schiedsrichter "Magister" als AfD-Funktionär tätig ist, öffentlich gemacht werden durfte. Zweitens wird leidenschaftlich darüber debattiert, ob die Wikipedia-Regeln ausreichenden Schutz vor antidemokratischen Kräften bieten.

Diskussion über die Zukunft der Online-Enzyklopädie

Und drittens geht es um eine Aufarbeitung des Falles "Magister" und um die Einflussnahme auf die politische Ausrichtung auf Artikel der Online-Enzyklopädie. "Hier zeigt sich, dass die Regeln der Wikipedia für eine Sonnenschein-Demokratie gemacht wurden", urteilt Wikipedia-Aktivist Jens Best.Nicht wenige Autoren meinen, dass für die Verfertigung von Wikipedia-Artikeln die strengeren Maßstäben wissenschaftlicher Enzyklopädien angelegt werden müssten. Außerdem wird die Abschaffung von Mitarbeiter-Pseudonymen für die Artikelarbeit gefordert.

Wikipedia braucht neue Regeln

Der Fall "Magister" zeigt deutlich, dass die Wikipedia-Gemeinde neue Regeln für ihre enzyklopädische Arbeit braucht. "Es findet also eine Auseinandersetzung um Bilder, Sprache und um zitierbare Quellen statt", bringt Sebastian Reinfeldt die Diskussion auf den Punkt. Und in dieser Auseinandersetzung wird darüber entschieden, wie glaubwürdig Wikipedia-Artikel künftig noch sein werden.