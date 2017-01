Die eisige Kälte dieser Tage ist für alle, die sich nicht ins Warme zurückziehen können, eine lebensgefährliche Angelegenheit. Obdachlose sind besonders bedroht. Längst nicht jeder ohne festen Wohnsitz findet einen Platz in einer entsprechenden Unterkunft oder geht freiwillig dorthin. In München ist der Kältebus unterwegs - auf der Suche nach denen, die dringend Hilfe brauchen.

Winter in Deutschland - das bedeutet dieses Jahr ausnahmsweise mal viel Schnee und Kälte. Es soll jetzt zwar milder werden, aber der Wetterwechsel bringt erstmal Glatteis mit allen Gefahren für die Autofahrer mit sich.

Glatteis

hat in der Osthälfte Deutschlands viele Autofahrer rutschen lassen, in mehreren Bundesländern kam es zu Unfällen. In Niederbayern zählte die Polizei in der Nacht zum Dienstag 40 Unfälle: Mehrere Autos kamen bei glatten Straßen von der Fahrbahn ab oder rutschten gegen andere Fahrzeuge.

Unterricht abgesagt

Glatteis

Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die A3 musste bei Regensburg wegen eines Lkw-Unfalls für mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte auch für Dienstag vorin Teilen Bayerns.

In vielen Kreisen in Niederbayern, Oberbayern und in der Oberpfalz wurde der Unterricht abgesagt. Auch die Polizei im Nordosten Deutschlands meldete mehrere Behinderungen und Unfälle. In Mecklenburg-Vorpommern kam es zu insgesamt 29 Zusammenstößen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Auch in Thüringen und in Teilen Sachsens kam es vereinzelt zu Kollisionen. Für den Nordosten Deutschlands sagte der Deutsche Wetterdienst für Dienstag erneut Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt voraus. Im übrigen Deutschland sollte es etwas milder werden.