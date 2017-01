Starke Sturmböen, Regen- und Schneeschauer: Tief "Axel" fegt über Deutschland hinweg. In den Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald schneite es zum Teil heftig. An der Ostseeküste wurde eine Sturmflut erwartet.

Schneefälle, Glatteis und Wind haben in Bayern und Baden-Württemberg für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Allein in Bayern krachte es mehr als 300 Mal. Und Autofahrer müssen weiter mit glatten Straßen rechnen. Die kommenden Tage bringen eisige Kälte.

500.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines besonders teuren Glätte-Unfalls auf der A9 in der bayerischen Oberpfalz: Auf der schneeglatten Fahrbahn hatte sich ein Sattelzug quergestellt. Ein nachfolgender Laster konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Sattelzug. Beide Fahrer wurden in ihren Kabinen eingeklemmt und leicht verletzt.

Dieser Zusammenstoß war aber längst nicht der einzige in Bayern. Dort zählte die Polizei mehr als 300 Verkehrsunfälle wegen des Winterwetters. Die meisten verliefen glimpflich.

Etwa dreimal so viele Unfälle wie gewöhnlich

Allein das Polizeipräsidium Oberbayern Nord meldete binnen 24 Stunden insgesamt 170 Verkehrsunfälle als Folge des Winterwetters. Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gab es 160 Verkehrsunfälle. Dies seien etwa dreimal so viele wie an gewöhnlichen Tagen. Ein besonders heftiger Unfall ereignete sich im Bezirk Oberbayern Nord. Auf der Tangente zum Münchener Flughafen geriet eine Autofahrerin am Mittwoch auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lastwagen konnte nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeuge krachten ineinander, dabei wurde die Autofahrerin schwer verletzt.

Auch auf der Autobahn 8 bei Siegsdorf gab es einen schwer Verletzten. Dort geriet am Mittwochabend ein Auto ins Schleudern. Es prallte auf der spiegelglatten Fahrbahn gegen einen Wagen, der in einer Pannenbucht stand. Dabei wurde ein 29 Jahre alter Mann schwer verletzt, der gerade hinter dem Pannenauto stand. Drei weitere Menschen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen.

In der Oberpfalz registierte die Polizei 35 durch das Winterwetter verursachte Verkehrsunfälle. Auch dort gab es mehrere Verletzte.

Glatte Straßen auch in Baden-Württemberg

Glatte Fahrbahnen und heftiger Wind haben auch auf baden-württembergischen Straßen zu zahlreichen Unfällen geführt. In Engstingen (Landkreis Reutlingen) wurde eine 47-Jährige schwer verletzt. Zuvor war der Wagen eines 26-Jährigen von einer Windböe erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Dort prallte er gegen das Auto der 47-Jährigen. Ein mitfahrendes Kind im Alter von neun Jahren und der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen.

Eine Frau verletzte sich bei einem Unfall im Großraum Ulm auf glatter Fahrbahn schwer. Die Schadenssumme der insgesamt 27 Unfälle in dieser Region bis zum frühen Donnerstagmorgen beläuft sich laut Polizei auf rund 90.000 Euro. In der Gegend um Tuttlingen krachte es wegen des Schneetreibens im selben Zeitraum 56 Mal. "Es lief aber meist glimpflich ab", sagte eine Sprecherin. Meistens blieb es bei Blechschäden und leichten Verletzungen.

Im Südschwarzwald kam der Verkehr in der Nacht zum Donnerstag zeitweise völlig zum Erliegen. Auf der Bundesstraße 31 im Höllental bei Freiburg hatten sich acht Lastwagen im Schnee festgefahren und blockierten daraufhin die Fahrbahnen.

Meistens zu hohe Geschwindigkeit

Die meisten Autounfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen passieren nach Angaben eines Polizeisprechers in Offenburg durch nicht angepasste Geschwindigkeit. "Da kommt man leicht von der Straße ab", sagte der Sprecher. Dort wurden 15 Glätte-Unfälle gemeldet.

Ursache für den Wintereinbruch ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) das Sturmtief "Axel". Zwar gebe es zum Wochenende nur in geringen Mengen Neuschnee - dafür werde es aber bitterkalt, sagte ein DWD-Meteorologe. "Überall in Baden-Württemberg bleiben die Temperaturen am Freitag im Minus-Bereich". Am Tag liegen die Werte zwischen minus zwei und minus neun Grad. In der Nacht zum Samstag steht laut DWD die bisher kälteste Nacht des Winters im Südwesten bevor: Bis zu minus 15 Grad werden erwartet.