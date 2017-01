Winterwetter in Deutschland

Bilderserie Winter in Europa

Erst "mittel-kalt", dann Eiskeller und ab Montag wieder "mittel-kalt": Ein sogenannter Kaltlufteinbruch hat Deutschland und Europa fest im Griff. Aber was ist das überhaupt genau?

Minus 30 Grad zeigten Thermometer in manchen Orten Deutschlands am Morgen. Vor allem im Norden gab es Blitzeis, und die Wetterexperten rieten, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

Eisregen hat die Straßen in vielen Teilen Deutschlands in spiegelglatte Rutschbahnen verwandelt. Vor allem der Westen und Norden sind betroffen. In Nordrhein-Westfalen kam es zu zahlreichen Unfällen. Auch für Niedersachsen rief der Deutsche Wetterdienst die höchste Unwetter-Warnstufe aus.

Bei einer Karambolage auf der eisglatten Autobahn 46 bei Iserlohn wurden mindestens sechs Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder. Fünf Autos seien an dem Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es sei noch eine Reihe weiterer Unfälle gemeldet worden.

392 wetterbedingte Einsätze in Hamburg

In Hannover wurde der Busverkehr der Verkehrsbetriebe wegen spiegelglatter Straßen eingestellt. Bereits am frühen Abend seien wegen der Witterung keine Busse mehr gefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei. Straßenbahnen führen auf einigen Linien mit Einschränkungen, teilten die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe zudem via Facebook mit.

In Hamburg waren bereits am Mittag zahlreiche Fußgänger ausgerutscht und gestürzt. Die Feuerwehr der Hansestadt teilte am späten Samstagabend mit, dass zwischen 10 und 21 Uhr 392 wetterbedingte Einsätze angefallen seien. Es sei aber niemand lebensgefährlich verletzt worden.

Laut DWD waren besonders der Norden und der Westen Deutschlands vom Eisregen betroffen. In Teilen von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und des Saarlands warnten die Experten am späten Abend noch immer vor unwetterartigen Situationen. Es könne noch bis in die Nacht hinein gefährlich glatt auf den Straßen sein. Für Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin gab der DWD dagegen am Abend Entwarnung.