Trotz Konzern-Umbaus meldete die Deutsche Bank für das dritte Quartal einen Gewinn von 278 Millionen Euro. Bankchef Cryan will dennoch an seinem Sparkurs festhalten.

Christian Sewing, Privatkundenvorstand der Deutschen Bank hofft, dass das schwierige Jahr 2017 nicht ganz so schwierig wird, wie die Jahre davor. Man habe enorm viel erreicht beim Umbau des größten deutschen Geldhauses, und nichts werde unter den Teppich gekehrt.

Zum ersten Mal beim Weltwirtschaftsforum - und schon spürt der 46-Jährige Christian Sewing, seines Zeichens Privatkundenvorstand der Deutschen Bank, bereits etwas von dem berühmten Geist von Davos: Dass ein chinesischer Staats- und Parteichef vehement für den globalen freien Handel eintritt, während das erzkapitalistische Amerika demnächst von einem Präsidenten geführt wird, der Abschottung und Zollschranken propagiert – das ist sicherlich ungewöhnlich.

Reinhard Schlieker

Quelle: imago/APress

Wenn er auch nicht in Davos entstanden ist, so drängt sich hier doch der wirtschaftlich-politische Diskurs auf engem Raum - zwischen den schneebedeckten 2000ern und in einem kleinen Städtchen hoch über Europa. Die Welterschütterungen, sagt Sewing, werden den Kurs der Deutschen Bank nicht wesentlich verschieben können: Schließlich sei man rund um den Globus aktiv und werde das auch bleiben.

"Wir haben enorm viel geschafft"

Der Chef der Privat- und Geschäftskundensparte, zuständig auch für die Betreuung wohlhabender Kunden und deren Vermögen, hat Erfahrung mit den Rechtsstreitigkeiten der Bank, mit der Risikobeherrschung und Regulierung - und das international. Die Hoffnung, dass Schlagzeilen über Filialschließungen oder Verfehlungen der letzten Jahre bald dem Blick auf die Zukunft weichen, ist verständlich - noch aber befindet sich das Haus in einem dramatischen Umbau.

Es geht darum, die Niederlassungen fit zu machen für die Welt des digitalen Banking, für den 24-Stunden-Service via Netz und Chat. Und darum, überall die gleiche Kompetenz für die verschiedensten Kundenwünsche anzubieten. Was auch ohne Milliardenrisiken und -strafen schon eine ganz ordentliche Aufgabe wäre. Aber: Man habe schon enorm viel geschafft. 2017 soll dann das Jahr des Abschlusses all der unschönen Dinge werden.

Mitarbeiter des Jahrhunderts?

Wenn all die Pläne aufgehen, die der Deutschbanker aus Leidenschaft so verfolgt, hätte er womöglich den Titel "Mitarbeiter des Jahrhunderts" verdient. Seit 1989 ist er dabei, von der Banklehre in Norddeutschland bis in den Frankfurter Vorstand führte der Weg. Da kamen, wie er sagt, auch ein paar krisenhafte und epochale Ereignisse dazwischen: von der deutschen Einheit über die Asienkrise, die Welt-Finanzkrise und diverse Börsencrashs.

Weitere stehen, zumindest aus Sicht der Bank, noch bevor: Die Trennung von der Postbank wird sicher so ein epochaler Schritt, die endgültige Fitnesskur für die anscheinend überforderte IT ein weiterer. Und dann warten da noch die Fintechs, die jungen Finanz-Startups, die man teils umarmt, teils schlagen muss. Genug zu tun.