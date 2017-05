von Patricia Wiedemeyer

Die USA wollen eine Mauer an der Grenze bauen, Schutzzölle erheben und das Freihandelsabkommen neu verhandeln. Beim Antrittsbesuch von Sigmar Gabriel sollte es daher um die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Doch der Mord an einem bekannten Journalisten überschattet den Besuch.

Sigmar Gabriel wollte eigentlich nur einen Antrittsbesuch in Mexiko machen. Und eigentlich sollte es dabei nur um Wirtschaftsthemen gehen. Darum ging es auch, aber nur teilweise. Mexiko ist nächstes Jahr Gastland bei der Hannover Messe, der größten Industriemesse der Welt. Diese Rolle übernimmt damit erstmals ein Land aus dieser Region - eine besondere Ehre und Chance für das nordamerikanische Land.

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 1,144 Milliarden US-Dollar verzeichnete Mexiko im Jahr 2016 die zweitgrößte Wirtschaftsleistung Lateinamerikas. Motor des Wirtschaftswachstums ist der Export, allen voran die Kfz-Industrie und deren Zulieferer. Alle deutschen Autohersteller sind hier präsent, teilweise mit eigenen Werken. Doch auch die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Pharma- und Medizintechniksparte, die Bergbauindustrie, die Elektroindustrie sowie der Transportsektor befinden sich im Aufschwung. Kein Wunder, dass bei Sigmar Gabriels Besuch in Mexiko eine Wirtschaftsdelegation mitgereist ist.

Mexiko vom Handel mit den USA abhängig

Vor allem durch die von den USA angekündigten Schutzzölle, den Bau der Mauer und die Abschottung des heimischen Marktes wird es für die Wirtschaft Mexikos schwierig. Denn der mit Abstand wichtigste Handelspartner Mexikos sowohl export- als auch importseitig sind bisher die USA. 80 Prozent der mexikanischen Gesamtausfuhren und knapp 50 Prozent der mexikanischen Importe werden mit dem Nachbarland im Norden abgewickelt.

Mexiko glaubt weiterhin an den Freihandel mit den USA und Kanada - auch wenn die USA das NAFTA-Abkommen neu verhandeln wollen. Auch Deutschland unterstützt die Haltung Mexikos: Ein faires Abkommen helfe allen Ländern. Die Frage nach dem zukünftigen wirtschafts-und handelspolitischen Kurs der USA ist aber nicht nur für Mexiko, sondern auch für Deutschland interessant.

Neue Märkte für die deutsche Industrie

Für die deutsche Industrie könnten sich da neue Märkte auftun. Neu entstehende Lücken am Markt müssten geschlossen werden. Doch China steht längst bereit, diese Lücken zu schließen. Daher gilt es jetzt für die deutsche Industrie, ein Stück vom Kuchen abzubekommen.

Deutschland ist bereits der wichtigste Handelspartner Mexikos innerhalb der EU. Der Handelsaustausch hatte 2016 ein Volumen von 17,83 Milliarden US-Dollar und fast 2.000 Firmen mit deutscher Kapitalbeteiligung sind hier bereits aktiv.

Problem: Verletzung der Menschenrechte

Eben um diese wirtschaftliche Zusammenarbeit sollte es bei Gabriels Besuch gehen. Parallel zu den Wirtschaftsgesprächen traf der deutsche Außenminister aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter Journalisten und Menschenrechtler. Sie berichteten ihm von massiven Menschenrechtsverletzungen und der Bedrohung der Pressefreiheit. Diese Themen und die massive Drogenkriminalität überschatteten das offizielle Programm.

Am Montag wurde der bekannte Journalist und Buchautor Javier Valdez erschossen. Er hatte ein Buch über Kollateralschäden des Drogenkrieges geschrieben. Insgesamt ist er der sechste Journalist in diesem Jahr, der ermordet wurde. Im Schnitt wird in Mexiko alle 20 Tage ein Journalist ermordet - und die Regierung schaut bisher tatenlos zu.

Erst nach dem Tod von Valdez hat Präsident Nieto sich nun dazu geäußert, sein Beileid ausgesprochen und ein Treffen mit Gouverneuren angekündigt. Er will besprechen, wie man Journalisten besser schützen kann. Auch der Außenminister kündigte verschiedene Maßnahmen für den Schutz von Journalisten.

Gabriel bietet Mexiko Hilfe an

Ein Thema, das auch Sigmar Gabriel anspricht. Bei seinen Treffen mit seinem Amtskollegen und dem Präsidenten bietet er deutsche Hilfe: finanzielle Hilfe für die betroffenen Familien und Austauschprogramme für mexikanische Journalisten.

Zudem will die Bundesrepublik helfen, Gesetze gegen Korruption, gegen den Drogenhandel und zum Schutze der Demokratie und von Journalisten zu implementieren. Außenminister Gabriel betont, es sei nicht selbstverständlich, dass ein souveränes Land sich so offen zeige und mit anderen Ländern zusammen arbeite.

Und dann gab es da noch ein Thema, das Gabriel verfolgte: der Streit mit der Türkei um das Besuchsrecht deutscher Abgeordneter bei der Bundeswehr in Incirlik. Schon in Washington, aber auch in Mexico City betonte Gabriel, deutsche Abgeordnete müssten das Recht haben ihre Soldaten in der Türkei zu besuchen, das gelte für die Standorte Incirlik und Konya. Inzwischen ist ein interner Streit zwischen dem Außenminister und der Kanzlerin ausgebrochen. Morgen kehrt er nach Deutschland zurück, die Diskussionen vor allem um das deutsch-türkische Verhältnis werden dann sicherlich weiter gehen.