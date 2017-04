Der türkische Präsident Erdogan hat das Referendum knapp für sich entschieden. Ein Teil der Wählerschaft jubelt, die andere Hälfte verharrt in Schockstarre. Die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Referendum weist Erdogan zurück.

Rund 3,5 Millionen Türken und Türkeistämmige leben in Deutschland. Wahlberechtigt waren 1,4 Millionen. Davon haben sich weniger als die Hälfte beteiligt. In den meisten deutschen Städten ist die Zustimmung zur Verfassungsänderung deutlich höher als in der Türkei selbst.

In Istanbul gehen Gegner des per Referendum beschlossenen Präsidialsystems auf die Straße. Viele fürchten eine weitere Einschränkung von Presse, Justiz und Wissenschaft. Mit Sorge verfolgen Forscher auf der ganzen Welt die Entwicklungen in der Türkei.

Die türkische Soziologin Gulay Turkmen-Dervisoglu forscht derzeit in Deutschland. Das Referendum bestätige ihre Sorgen, sagt sie im heute.de-Interview. Eine akademische Karriere in der Türkei schließt sie vorerst aus. Das knappe Wahlergebnis mache ihr jedoch Hoffnung für die Präsidentschaftswahlen 2019.

Sie sind gegen Erdogans Präsidialsystem. Wie geht es Ihnen nach dem Referendum?

Gulay Turkmen-Dervisoglu ... ... wuchs in der Türkei auf und wurde von der amerikanischen Yale-Universität in Soziologie promoviert. Sie forscht zum türkischen Nationalismus, insbesondere zum Verhältnis von Religion, Nationalismus und Gewalt. Die 36-Jährige lebt seit Juni 2016 mit ihrer Familie in Deutschland. Ihre Forschung ist am Forum für interdisziplinäre Religionsforschung der Universität Göttingen angesiedelt.

Seltsamerweise blicke ich hoffnungsvoll in die Zukunft. Natürlich bin ich tief besorgt, aber ich mache mir schon seit 2012 um die Türkei Sorgen.Das Ergebnis des Referendums schockiert mich nicht, wir haben das schon länger kommen sehen. Vielmehr bin ich positiv überrascht, dass der Unterschied zwischen Ja- und Nein-Stimmen mit 51 zu 49 Prozent sehr klein ist.

Trotzdem hat Erdogan gewonnen.

Ja. Aber ich finde die Aussage verzerrend, die Türken hätten mehrheitlich für das Präsidialsystem gestimmt. Denn vielen ging es gar nicht um Inhalte, sondern um Erdogan als charismatischen Herrscher. Und viele konnten gar nicht den Wahlkampf mitbestimmen, weil Erdogan sie ins Gefängnis gesteckt, unterdrückt oder eingeschüchtert hat.

Seit Jahren leben Sie außerhalb der Türkei. Könnten Sie in Ihrer Heimat überhaupt noch frei forschen?

Wohl kaum, schon gar nicht in meinem Fachbereich, den Sozialwissenschaften. Doch auch das ist nicht neu. Durch das Referendum ändert sich für mich nichts. Schon bei den Wahlen im Juni 2015 habe ich meine Motivation verloren, in die Türkei zurückzukehren. Und gänzlich zunichte gemacht wurde sie im Januar 2016, als ich zusammen mit tausend anderen Akademikern eine Petition unterschrieben habe. Wir forderten die türkische Regierung auf, die Ausgangssperren und Menschenrechtsverletzungen in kurdischen Städten zu beenden. Stattdessen sollten Friedensgespräche wieder aufgenommen werden. Die Petition kam bei Erdogan selbstverständlich nicht gut an. Er nannte uns "Verräter, sogenannte Akademiker und Unterstützer von Terroristen".

Wie haben die Universitäten darauf reagiert?Mehrere Universitäten haben disziplinarische Maßnahmen gegen die Unterzeichner eingeleitet, viele haben inzwischen sogar ihre Jobs verloren oder sind aus dem Land geflohen.

Schließen Sie für sich eine akademische Karriere in der Türkei aus?

Für den Moment leider ja - und zwar aus politischen Gründen. Grundsätzlich möchte ich aber mit meiner Familie schon in die Türkei zurückkehren, sobald sich die politische Atmosphäre verbessert hat.

Was passiert jetzt im schlimmsten Fall?

Mein Worst-Case-Szenario lautet: Es kommt zu einem Bürgerkrieg zwischen Erdogan-Anhängern und seinen Gegnern. Die Türkei ist so polarisiert, dass Erdogan trotz aller Macht, die er hinzugewinnt, diese Spannung nicht lange aushalten kann. Diejenigen, die aufgrund der negativen Entwicklungen Erdogan stürzen wollen, lauern schon. Dazu könnte auch ein wachsender bürgerlicher Widerstand beitragen, der wiederum einen Bürgerkrieg hervorbringen würde. Natürlich hoffe ich, dass das nicht eintritt.

Und im besten Fall?

Erdogan verliert 2019 die Präsidentschaftswahlen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil die Wirtschaft nicht gut läuft und die Türkei sich innen- wie außenpolitisch in einer Sackgasse befindet.

Sie kamen letztes Jahr als Forscherin nach Göttingen und fanden in Deutschland eine spezielle türkische Kultur vor. Wie nehmen Sie die war?

Die deutsch-türkische Kultur ist vor allem von Gastarbeitern geprägt worden. Die zum Teil großen Sympathien von Türken in Deutschland für Erdogan erkläre ich mir über die Frage der Identitätsbildung. Als Minderheit fühlen sich viele Türken in Deutschland gezwungen, ihre türkisch-muslimische Identität zu unterstreichen. Und die wird für sie am besten von Erdogan verkörpert. Natürlich sind die Deutsch-Türken alles andere als eine homogene Gruppe, aber die türkische Bevölkerung in der Türkei ist deutlich vielfältiger.

Hat der von Kanzlerin Merkel betriebene EU-Türkei-Deal Mitschuld am Ausgang des Referendums?

Dazu kann ich nur spekulieren. Aber Berlin und Brüssel haben nicht verhindert, dass Erdogan so leicht so viel Macht bekommt. Und sie haben viele Missstände nicht oder nur sehr leise kritisiert aus Angst, Erdogan könnte den Flüchtlingsdeal aufkündigen. In jedem Fall würden Merkel und andere EU-Staats- und Regierungschefs von einer ernsthaften Selbstkritik profitieren, wenn es um den zunehmenden Autoritarismus des Präsidenten Erdogan geht.

Das Interview führte Raphael Rauch.

