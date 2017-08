Das Wrack des US-Kriegsschiffs "USS Indianapolis", das die letzten Teile für die Hiroshima-Bombe in Reichweite zum Angriff auf Japan brachte, ist gefunden worden. Nachdem es seine todbringende Fracht entladen hatte, war es von japanischen Torpedos im Pazifik versenkt worden. Fast 900 US-Soldaten starben.

72 Jahre nach dem Untergang des US-Kreuzers "USS Indianapolis" im Zweiten Weltkrieg haben Forscher Teile des seitdem verschollenen Wracks entdeckt. Sie seien in 5,5 Kilometern Tiefe im Pazifik gefunden worden. Das teilte der Besitzer des Forschungsschiffs Petrel, Microsoft-Mitgründer Paul Allen, mit.

Die USS Indianapolis war auf dem Rückweg vom US-Stützpunkt auf der Insel Tinian, als am 30. Juli 1945 japanische Torpedos in den Rumpf der USS Indianapolis einschlugen. Der riesige Kreuzer sank binnen weniger Minuten, ohne in der Lage zu sein, einen Notruf abzusetzen.

USS Indianapolis brachte den Tod

Von den 1.196 Mann an Bord konnten sich 800 zunächst vom Schiff ins Wasser retten, doch viele ertranken in den kommenden Tagen, wurden von Haifischen gefressen oder starben an Dehydration. Nur 316 überlebten, von ihnen sind nach Angaben der US-Marine 22 noch heute am Leben.