Das Jahr 2016 war aus Sicht von Klimaschützern gar nicht so schlecht. Die UN-Klimakonferenz schob viele Projekte an, ständig gehen Windturbinen ans Netz, China baut weniger Kohlekraftwerke. Dass das 2-Grad-Limit gehalten werden kann, ist dennoch unwahrscheinlich.

Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland: 32 Prozent Anteil am Strommix. Also fast ein Drittel. Die 22. UN-Klimakonferenz in Marrakesch: Endlich Start in die Umsetzungsphase mit vielen Projekten. China fährt den Neubau von Kohlekraftwerken zurück, stattdessen geht alle drei Minuten - statistisch gesehen - eine neue Windturbine ans Netz. Trotzdem ist das Scheitern programmiert - wenn nicht radikale Maßnahmen ergriffen werden.

Unser Umgang mit Energie ist wesentlicher Faktor für das Vorankommen im Klimaschutz. Allerdings müssen dafür alle Energiebereiche betrachtet werden, nicht nur der Elektrizitätssektor. Dann tritt sofort klimaschützerische Ernüchterung ein: Der Gesamtenergieverbrauch in Deutschland ist im ablaufenden Jahr um 1,6 Prozent gestiegen, teilt die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen kurz vor Weihnachten mit. Das macht rund 0,9 Prozent mehr energiebedingten CO2-Ausstoß. Dabei müsste das Klimaschadgas deutlich reduziert werden, offenbar werden die deutschen Klimaschutzziele bis 2020 nicht erreicht. Das jedenfalls sagen übereinstimmend Bundesumweltministerin, Wissenschaftler und die Umweltverbände.

Schalttag vermasselt die Klimaschutzbilanz?

Es kommt noch dicker: zwar bemühen sich alle, auch die vielgescholtene Industrie, um mehr Effizienz im Umgang mit Energie, also Energie sparen, wo es nur geht, schon aus Kostengründen ist das sinnvoll. Doch es reicht nicht. Wirtschaftswachstum, der Zuwachs bei der Bevölkerung, die kühlere Witterung und der Schalttag seien die Ursachen für den Energiemehrverbrauch. Das lässt aufhorchen: Ein Schalttag im Kalender trägt dazu bei, die deutsche Klimaschutzbilanz zu vermasseln? Dann steht die Klimaschutzpolitik wohl auf ziemlich dünnem Eis - was aufgrund der Erwärmung auch noch munter vor sich hinschmilzt.

2016: global ein neues Wärmerekordjahr

Auch 2016 könnte mit einem neuen Wärmerekord enden. Die Weltwetterorganisation WMO hält es für wahrscheinlich, dass 2016 das heißeste bisher erfasste Jahr wird. Nach vorläufigen Daten wird es demnach 1,2 Grad wärmer als die vorindustriellen Jahre. Was den Forschern große Sorgen macht: Das arktische Eis wuchs in diesem Herbst extrem langsam und hatte im November ein Rekordtief für diesen Monat erreicht.

Im Durchschnitt bedeckte es im November nach Daten des Schnee- und Eiszentrums der USA (NSIDC/National Snow & Ice Data Center) nur gut neun Millionen Quadratkilometer, knapp zwei Millionen weniger als im November-Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Folge: Die Meerestemperaturen steigen rasant, bringen das Temperaturgefüge der Ozeane durcheinander und damit auch das Klima.

Extremwetter bei uns - 2016 extrem warm

Bei uns galt der September 2016 nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) als extrem warm. Er lag mit einer Durchschnittstemperatur von 16,8 Grad um 3,5 Grad über dem Durchschnitt des 30-Jahre-Vergleichszeitraums. Doch nicht nur die Temperaturen stiegen - der Sommer 2016 war geprägt durch eine ungewöhnlich lange Serie von Gewittern, die in einigen Regionen große Schäden anrichteten. Mehrere Menschen kamen durch Blitzschläge ums Leben. Heftige Gewitterregen trugen ebenso wie Hitzeperioden dazu bei, dass etwa die Getreideernte vielerorts schlecht ausfiel.

Eine Erklärung dafür, dass es munter wärmer wird, liefert eben der Blick auf die deutsche Energiebilanz, stellvertretend übrigens für die anderer Industrieländer, wo es prinzipiell ähnlich aussieht: Unverändert 34 Prozent des Energiebedarfs werden durch Mineralöl gedeckt. Der Anteil ist damit ebenso hoch wie vor 26 Jahren. Erdgas steigerte seinen Anteil um knapp zwei Prozent auf nun 22,7 Prozent, weil neue Gaskraftwerke in Betrieb gingen. Der Verbrauch von Stein- und Braunkohle ging ging nur leicht zurück auf 12,2 Prozent (vorher: 12,9) beziehungsweise 11,4 Prozent (vorher: 11,8). Damit liegt der Beitrag fossiler Energieträger an der Versorgung Deutschlands bei mehr als 80 Prozent.

Klimaerwärmung wenigstens stabilisieren

Was diese Zahlen bedeuten, liegt auf der Hand: Nach wie vor basiert unser Wirtschaftssystem auf fossilen Energieträgern. Es gibt keine beziehungsweise zu wenig Anreize, konsequent und dauerhaft auf erneuerbare Energien umzusteigen. Ein Beispiel ist der europäische Emissionshandel, der politisch gewollt mit Rücksicht auf Industrieinteressen und Interessen einzelner EU-Mitgliedsstaaten nicht funktioniert, weil viel zu viele kostenlose Zertifikate verteilt wurden.

Was unter dem Strich heißt: Der Preis für die Erlaubnis, CO2 in die Atmosphäre zu schicken, ist viel zu billig, stellt keinen Anreiz da, etwas zu ändern. Ein anderes Beispiel ist die Verknüpfung von niedrigen Preisen an der Strombörse, auch für Ökostrom, mit der dann steigenden EEG-Umlage. Beim Verbraucher kommt an: Ökostrom ist teuer. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Kohlestrom ist teuer, wenn man die aktuellen Folgeschäden, zum Beispiel für die Gesundheit der Menschen, und die künftigen Folgeschäden durch die Klimaerwärmung mitrechnet.

Intensive Forschung ist nötig

Politisch müssen die Weichen kompromisslos in Richtung erneuerbare Energien gestellt werden. Und das heißt viel: Schon jetzt nerven an einigen Standorten die Windkraft-Wälder, Photovoltaik ist prima im Sommer, aber aufgrund der geringeren Sonneneinstrahlung schwach im Winter. Intensive Forschung ist notwendig, um durch verbesserte Technik von denselben Standorten mehr Energie zu ernten. Dringend auch die Bereitstellung von effektiven Energie-Speichersystemen. Bei alldem dürfen andere Sektoren nicht in Vergessenheit geraten: Der Umgang mit Rohstoffen etwa und der Umbau hin zu einer klimafreundlichen Landwirtschaft.

In der Gesamtbilanz erfolglos wurde jahrelang über all das debattiert. Die üblichen Stellschrauben sind bis zum Anschlag aufgedreht. Klimaschutz zum Jahresende 2016: Wer wirklich die Erderwärmung wenigstens auf dem heutigen Niveau stabilisieren will, der wird um radikale Maßnahmen nicht herumkommen.