von Torge Bode, Kairo

Yara Shalaby hat ihren Traum wahr gemacht: Sie ist die erste weibliche Rallye-Rennfahrerin in Ägypten. Anfangs von den Männern belächelt und verspottet, hat sie sich nun in der Szene etabliert. Aber Yara ist noch nicht am Ziel. Sie will eine Schule für den Rallye-Nachwuchs gründen - nur für Frauen.

Es wird laut, als Yara den Zündschlüssel herumdreht. Der Auspuff röhrt, der Motor ihres Toyota Land Cruisers blubbert. 4,5 Liter Hubraum, 350 PS - der Geländewagen Baujahr 1992 vibriert mächtig. Und Yara strahlt über das ganze Gesicht: Jetzt ist sie in ihrer Welt.

Hügeliges Wüstenland, Felsbrocken und Schotter

Wir sind im Osten von Ägyptens Hauptstadt. Da, wo der Stadtteil "New Cairo" aufhört, beginnt die Wüste. Hier hat Yara Shalaby ihren "Spielplatz", wie sie es nennt. Zwei Betonblöcke markieren die Einfahrt zu Yaras Trainingsgelände: hügeliges Wüstenland, hier und da ein paar Felsbrocken und Schotter. Gegen das gleißende Sonnenlicht schützt sich die 36-Jährige mit einer Sonnenbrille. Auf dem Ärmel ihres schwarzen T-Shirts trägt sie die ägyptische Fahne. Yara wartet auf unser Zeichen, dass es losgehen kann. Eine kurze Vorwarnung kriegen wir noch von ihr: "Das wird jetzt noch einmal ein bisschen lauter werden!"

Dann gibt sie Gas. Der Sand wirbelt nur so durch die Luft. Wenn Yara in einer Kurve Vollgas gibt, ist der Wagen - eingehüllt in einer Staubwolke - kaum noch zu sehen. Die Hügel sind so steil, dass der Wagen manchmal fast senkrecht steht. Und genauso geht es wieder hinunter. Das alles sieht von außen doch ziemlich extrem aus. Und das ist es auch. Aber so mag es Yara nun mal.

Ein alter Toyata als Rallye-Fahrzeug

"Ich habe die Wüste schon immer geliebt. Schon als Kind bin ich mit meinen Eltern immer am Wochenende rausgefahren. Wir haben Safaris gemacht und in Camps übernachtet. Die Wüste, das ist für mich ein Gefühl der Freiheit", schwärmt sie. Vor ein paar Jahren fing Yara an, sich für den Rallye-Sport zu interessieren. Die Neugierde und Begeisterung wuchs, irgendwann wollte Yara nicht mehr nur zuschauen. Was es über Motoren und Chassis zu wissen gibt, brachten ihr Freunde bei. Strecken zu lesen und ein Gefühl für den Sand zu entwickeln - dafür braucht es viel Erfahrung. Also kaufte sich Yara von ihrem eigenen Geld einen alten Toyota und baute ihn Rallye-tauglich um.

Sie kann sich noch genau daran erinnern, wie es war, als sie das erste Mal bei einem offiziellen Rennen an den Start ging - als erste Frau überhaupt in Ägypten. Das war 2013 in El Gouna. "Die Männer haben gesagt: ‘Du bist ein Mädchen, du kannst keine Rennen fahren. Mädchen können ja nicht mal richtig auf dem Asphalt fahren, also lass uns hier bloß in Ruhe.'" Was dann passierte - die meisten hätten wahrscheinlich sofort das Handtuch geworfen: Bei ihrem ersten Rennen verliert Yara die Orientierung in der Wüste und schafft es nicht ins Ziel. Es war, als hätten ihre männlichen Kollegen, die sie mit Hohn und Spott empfangen hatten, recht gehabt. Manche Männer lachten sogar über sie. Yara war am Boden zerstört.

Von Erfolg zu Erfolg