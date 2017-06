Video Immer mehr Tote in London

Bild Untersuchung am Hochhaus

Strenge Feuerschutz-Vorschriften In Deutschland dürfen keine brennbaren Fassaden-Dämmstoffe für Hochhäuser verwendet werden, erklärt Prof. Reinhard Ries, Brandschutzdirektor der Frankfurter Feuerwehr. Je höher die Fassaden, desto brennsicher müssen Hochhäuser innen und außen sein.

Nach dem verheerenden Großbrand in einem Londoner Hochhaus steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Premierministerin May ordnete umfassende Untersuchungen an. Tröstend für die Überlebenden ist dafür die enorme Hilfsbereitschaft ihrer Landsleute.

Nach dem Brand des Grenfell-Tower in London mit 17 Toten werden noch 65 Bewohner vermisst. Die Wut auf die möglichen Verantwortlichen wächst. Noch immer ist die Brandursache unbekannt, viele Londoner fordern jetzt schnelle Aufklärung.

Bei dem Hochhausbrand in London sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. 24 Menschen werden noch in Krankenhäusern behandelt, zwölf von ihnen sind in einem kritischen Zustand.

Die Londoner Polizei fürchtet, es könne mehr als 60 Tote geben. Auch die Möglichkeit, dass die Zahl der Todesopfer in den dreistelligen Bereich steigen könnte, schloss die Behörde nicht aus. Berichten zufolge lebten zwischen 400 und 600 Menschen in dem 24 Stockwerke hohen Sozialbau.

24 Menschen wurden am Freitag noch in Krankenhäusern der britischen Hauptstadt behandelt. Die Lage von zwölf Patienten sei derzeit kritisch, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Feuerwehr blieb auch am Freitag im Einsatz. Das Feuer im Grenfell Tower ist Augenzeugenberichten zufolge noch nicht vollständig gelöscht. Rettungsteams suchten mit Drohnen und Spürhunden nach weiteren Opfern.

Bis zum Wochenende neue Wohnung versprochen

Alle Bewohner des Hochhauses sollen bis zum Wochenende eine neue Wohnung erhalten, sagte Megan Hession von der Bezirksverwaltung in Kensington und Chelsea. Zahlreiche Menschen hatten auch die vergangene Nacht noch in Turnhallen und Hotels verbracht.

Queen Elisabeth II. mit Betroffenen des Großbrandes im Greenfell Tower

Quelle: ap

Königin Elizabeth II. und Prinz William trafen Opfer und Helfer der Brandkatastrophe. Die Queen und ihr Enkel besuchten eine Notunterkunft in einem Fitness-Center im Stadtteil Kensington in der Nähe des Brandorts. Schon am Donnerstag hatte die Monarchin den Mut der Feuerwehrleute und die "unglaubliche Großzügigkeit" der freiwilligen Helfer gewürdigt.

Solidaritätskundgebung am Abend

Aktivisten riefen für den Abend zu einer Solidaritätskundgebung im Regierungsbezirk Westminster. Die Demonstration soll vor dem Ministerium für Kommunen stattfinden, das auch für Wohnungsbau verantwortlich ist. Nach dem Unglück geben viele Bürger der britischen Regierung eine Mitschuld an der Brandkatastrophe. Auf Facebook hatten am Freitagvormittag schon knapp 2.000 Demonstranten ihre Teilnahme an der Kundgebung unter dem Motto "Justice for Grenfell!" (Gerechtigkeit für Grenfell) angekündigt.

Auf der Suche nach der Feuerursache können bisher weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Premierministerin Theresa May kündigte eine unabhängige Untersuchung des Unglücks an, auch um aufzuklären, ob der Brandschutz mangelhaft war.

Viel Ärger fokussierte sich auf die erst kürzlich angebrachte Fassadenverkleidung. Die Grenfell-Mieterinitiative teilte mit, man habe wegen der schlechten Sicherheitsstandards in dem Hochhaus und anderswo im Bezirk in den vergangenen Jahren häufig gewarnt.