heute plus spricht mit dem Generalbischof der Kopten in Deutschland.

Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Kairo die Bedeutung der Menschenrechte und der Religionsfreiheit betont. An die ägyptische Regierung appellierte er, die Rechtsstaatlichkeit im Land zu stärken und sich für gesellschaftlichen Frieden einzusetzen.

Die Angreifer wählten ein symbolträchtiges Datum für die Bluttat - einen Tag vor dem Beginn des Ramadan und während des Höhepunkts der Marienprozessionen. In dieser Zeit sind viele koptische Familien, vor allem Frauen mit Kindern unterwegs. Von ihnen sollen sich besonders viele unter den Opfern befinden. Ägyptische Behörden sprechen von 23 Opfern, Quellen der Kopten in Ägypten berichten sogar von 38 Toten.

Bei einem Angriff auf koptische Christen sind in Ägypten mindestens 23 Menschen getötet worden, darunter besonders viele Kinder und Jugendliche, so ZDF-Korrespondent Uli Gack. Sie waren auf einer Wallfahrt, als Unbekannte in der Nähe der Stadt Al-Minja das Feuer auf ihre Kleinbusse eröffneten.

Laut ZDF-Korrespondent Uli Gack waren sie auf dem Weg zu einem Kloster, als ihre Busse von mehreren Fahrzeugen ausgebremst wurden. Aus diesen Fahrzeugen seien laut Zeugenaussagen uniformierte Männer ausgestiegen. Kurze Zeit später hätten sie das Feuer auf die Insassen der Busse eröffnet. Überlebende sprachen von einem Massaker.

Anschläge erst vor zwei Tagen angekündigt

Danach seien die Täter in Richtung libysche Grenze geflüchtet. Dies und die Ausführung der Tat spreche dafür, dass der sogenannte Islamische Staat (IS) hinter der Attacke stecke, so Gack. Ziel sei es, die ägyptische Gesellschaft in der Region zu spalten. In der Region um Al-Minja leben zahlreiche Christen.

Erst vor zwei Tagen hatte die Gruppe Hasm, ein Ableger der Muslimbruderschaft, Anschläge angekündigt. Ägyptens Christen waren bereits mehrfach Ziel von Anschlägen. Anfang April starben am Palmsonntag bei einem Doppelanschlag auf Kirchen in Alexandria und in Tanta mehr als 45 Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Taten für sich.

Extremisten warnen vor Nähe zu Christen

Anfang Mai drohten die Extremisten mit neuen Angriffen auf Christen. Muslime sollten Ansammlungen von Christen und Ausländern aus dem Westen meiden, warnte ein namentlich nicht genannter Anführer der Gruppe in einem Interview der IS-Publikation "Al-Nabaa". Er forderte Muslime auch dazu auf, Einrichtungen der ägyptischen Armee, Polizei und Regierung fernzubleiben.

Christen machen rund zehn Prozent der mehr als 90 Millionen Ägypter aus. Papst Franziskus hatte Ägypten Ende April bei einem Besuch in Kairo im Kampf gegen religiösen Extremismus und Terror gegen Christen in die Pflicht. Die Probleme müssten sofort angegangen werden, "um ein noch schlimmeres Abdriften in die Gewalt zu vermeiden", sagte der Pontifex bei einem Treffen mit Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi.