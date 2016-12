von Ulf Röller, Washington

Gerade jetzt bräuchte die Welt ein starkes Amerika - bekommen hat sie: Donald Trump. Einen Spieler, der alles auf Wut gesetzt und damit die US-Wahl gewonnen hat. Sein Triumph wird die Welt verändern.

Nein, ich möchte jetzt eigentlich nicht an Donald Trump denken. An diese Bilder des Wahlabends. Als er die Bühne mit seiner Familie betritt, um die Ovationen seiner Fans entgegenzunehmen. Der Spieler hatte alles auf Wut gesetzt. Nichts geht mehr, schrie er. Und dann das Unglaubliche. Der Sieg. Eine Nation flippt aus. Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Brutaler kann ein Volk Obama nicht entsorgen.

Die einen feiern Trump, die anderen fürchten ihn

Seitdem feiert der eine Teil des Landes - vor allem weiß, ungebildet, männlich. Der andere - weiblicher, bunter, gebildeter - fürchtet sich. Sie haben zwar mehr Stimmen, aber weniger Wahlmänner. Gewonnen und doch verloren. Amerikas verrücktes Wahlsystem macht es möglich. Trumps Triumph wird die Welt verändern.

In einer heute.de-Serie blicken die Auslandskorrespondenten zurück.

Quelle: ZDF

"Der Sieg war besser als Sex", sagte mir ein Trump-Anhänger. Politik als Selbstbefriedigung, als grenzenloser Rausch, als endlose Erregung. Keiner hat diese Gefühlslage besser bedient als "The Donald". Nein, ich will nicht daran denken, wie er mit seiner Potenz protzte, mit seinen Frauengeschichten. Trump hat dem Herrenwitz wieder salonfähig gemacht. Das Totgeglaubte erwacht zum Leben. Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus. "Make Amerika great again", "Amerika first", dröhnte Trump der Nation ständig ins Ohr. Da können sich wohl alle Nichtamerikaner auf etwas gefasst machen.

ZDF-Korrespondent Ulf Röller, Studio Washington



Ich möchte das Erlebte auf Trumps Wahlkampfauftritten am liebsten verdrängen. Er zeigte auf uns Journalisten im Saal, beschimpfte uns als Lügner, als Nichtsnutze. Seine Fans drehten sich um, hielten uns den Stinkefinger vor das Gesicht. Die Sicherheitskräfte, die eigentlich Trump und die Veranstaltung schützen sollten, schoben sich zwischen Journalisten und Publikum. Trump genoss unsere Angst. Lügenpresse brüllten einige. Wenn sie Lügner so hassen - wie konnten sie dann nur Trump wählen?

Noch nicht einmal auf Feindschaften ist Verlass

Seit Tagen erschüttern mich die Auftritte von Trumps ehemaligen Intimfeinden, die ihm jetzt die Aufwartung machen. Wer da alles kommt, um den Ring der Macht zu küssen. Kaum zu fassen. Mitt Romney, der ehemalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Der Mann hat Trump während des Wahlkampfes noch als Witzfigur bezeichnet.

Wochenlang kam er jetzt angekrochen, in der Hoffnung Außenminister zu werden. Trump hat ein wenig Spaß mit ihm gehabt, aber ernannt hat er dann jemand anderen. Nur dieses Bild vom kriechenden Romney bleibt, diese Erkenntnis, dass Aussagen keinen Wert mehr haben, dass man sich nicht einmal auf Feindschaften verlassen kann. Kein Wunder, dass sich die Menschen von der Politik angewidert abwenden und sich für Trump entschieden, der das Unanständige offen und meisterhaft im Wahlkampf inszenierte.

Trumps Köder

Nein, ich will auch nicht mehr an Trumps Versprechen denken, die mächtigen Eliten aufzumischen. Es gibt den schönen Satz in der Politik: Wer den Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen. Trump hat sie nicht nur gefragt, er hat sie sich gleich ins Kabinett als Minister geholt. Diese Millionäre und Milliardäre, diese Wallstreet-Banker und Wirtschaftsbosse sollen jetzt den amerikanischen Traum der Mittelschicht retten, den sie vorher ihren gierigen Geschäftsinteressen geopfert haben. Seine Anhänger glauben daran.

Trumps Reichtum hängt dabei vor ihrer Nase wie ein Köder, nach dem sie schnappen. Sie wollen sein wie er. "Ihr werdet so viel mit mir gewinnen, dass das Gewinnen für euch langweilig wird", hat Trump seinen Wähler versprochen. Was ein Satz: Größenwahn schwingt mit.

Der Präsident, den die Welt nicht braucht

Dem nächsten Jahr blickt die Welt wohl bang entgegen: Ab dem 20. Januar, 12 Uhr mittags, ist "High noon" in Amerika: Donald Trump hat den Amtseid zum Präsidenten abgelegt. Wenn er dann auf Twitter jemanden bedroht, dann sind es nicht mehr die Fingerübungen eines Unkontrollierten, sondern die des mächtigsten Mannes der Welt, der seine Hand am roten Knopf hat und die tödlichste Armee der Menschheit befehligt. Gerade jetzt bräuchte die Welt ein starkes Amerika - bekommen hat sie Donald Trump.

Hoffentlich ist er nicht der, den wir glauben zu kennen. Wir müssen Trump eine kluge, erfolgreiche Präsidentschaft wünschen. Nach seinem schmutzigen, verachtenswerten Wahlkampf eine bittere Wahrheit.