Die Franzosen „wollen, dass Macron die politischen Mittel und die Mehrheit hat, um sich zu beweisen.“ So die Einschätzung des ZDF-Korrespondenten Theo Koll in Paris.

Bei der ersten Runde der Parlamentswahl hat Frankreichs neuer Präsidentschaftswahl einen großen erfolgt gefeiert. Seine Bewegung "La République en Marche" und seine Verbündeten kamen nach aktuellen Zahlen auf gut 32 Prozent der Stimmen. "Eine absolute Sensation". sagt ZDF-Korrespondent Theo Koll.

Das Ergebnis für Macron klinge zunächst erstmal gar nicht so dramatisch, "aber hinter diesen Zahlen verbirgt sich eine absolute Sensation", sagt ZDF-Frankreich-Korrespondent Theo Koll. Französische Wahlexperten gingen davon aus, dass sich das Ergebnis von "La République en Marche" beim zweiten Wahlgang am Sonntag in einer Woche deutlich verfestige. Demnach wären das 400 bis 440 Sitze - von insgesamt 577, so Koll. "Das dürfte die mit Abstand größte Mehrheit werden, die je eine Partei, die je ein Präsident in dieser Republik hatte." Und ganz offensichtlich wollten die Franzosen einen Neuanfang, glaubt der ZDF-Korrespondent: "Sie wollen, dass Macron die politischen Mittel hat um sich und sein Programm zu beweisen".

Probleme bei etablierten Parteien

Auf der anderen Seite stehen die etablierten Parteien, allen voran die Volksparten und der Front National. Koll: "Bei den anderen Parteien gibt es extrem viele Enttäuschte. Die beiden Volksparteien sind quasi führungslos, leiden an politischem Blutverlust". Dieser Blutverlust komme vor allem Macron Bewegung "La République en Marche" entgegen. Die Sozialisten seien völlig am Boden "mit dem wohl schlechtesten Ergebnis aller Zeiten". Der Front National sei zudem seit der verlorenen Präsidentschaftswahl über den künftigen Kurs zerstritten. All das spielt wohl auch Macrons Bewegung in die Hände. Er sei zurzeit nicht vom Pech verfolgt, so der ZDF-Korrespondent über den Französischen Präsidenten.

Die historisch niedrige Wahlbeteiligung macht Theo Koll an zwei Dingen fest: Erstens sei herrliches Wetter gewesen am Tag der Parlamentswahl. Außerdem könnten sich viele Macron-Anhänger gedacht haben, "es werde schon reichen".