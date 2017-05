"Das schockt viele in Amerika"

Video "Das schockt viele in Amerika"

Comey steckte in mehreren hochpolitischen Fällen drin. Er war ein FBI-Chef, der immer wieder bemüht war, seine Unabhängigkeit zu beweisen, dabei beschwor er viele kritische Fragen herauf. Eine Chronologie der Ermittlungen von James Comey.

US-Präsident Trump entlässt den Chef des FBI, Comey. Und setzt sich dabei dem Verdacht aus, er wolle Ermittlungen in seinem Sinne steuern. Comey ermittelte darüber, ob Russland Einfluss auf den amerikanische Wahlkampf genommen hatte.

Die Entlassung von FBI-Chef Comey ist umstritten. Wird das Vorgehen Trumps das Vertrauen in den amerikanischen Rechtsstaat erschüttern? ZDF-Korrespondent Ulf Röller mit einer Einschätzung.

Schlechte Arbeit - so begründet US-Präsident Trump den Rauswurf von FBI-Chef Comey am Tag danach. "Er hat keinen guten Job gemacht", sagte Trump im Weißen Haus. Die völlig überraschende Entscheidung stieß auf heftige Kritik. Viele in Amerika seien schockiert, berichtet ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

Donald Trump sei schon länger ein Stresstest für die amerikanische Demokratie, so Röller. Sein Wutwahlkampf, seine ständigen Tweets, seine Beleidigungen gegenüber Kontrahenten und sein laxer Umgang mit der Wahrheit - all das seien die Amerikaner gewohnt.

"Eine Gefahr für die Demokratie"

"Was jetzt passiert ist, mit dem Rausschmiss von Comey, hat eine völllig neue Qualität. Und das schockt viele hier in Amerika", so Röller weiter. Denn Donald Trump habe eine unabhängige Institution angegriffen. Er habe einen Mann abserviert, der gegen Trumps Leute ermittelt, und der ihm hätte gefährlich werden können.

"Die Demokraten und auch einige Republikaner sprechen schon ein bisschen davon, dass das eine wirkliche Gefahr für die Demokratie ist", so die Einschätzung des Amerika-Korrespondenten. Donald Trump scheine das alles nicht wirklich anzufechten. "Er bleibt doch relativ entpannt. Er weiß, dass vor allem jetzt seine Parteibasis immer noch hinter ihm steht. Und erst wenn die anfängt zu wackeln, hat er wirklich ein Problem."

Washington in hellem Aufruhr

"Er hat keine gute Arbeit geleistet. Ganz einfach", begründete Trump am Tag danach den Rauswurf Comeys. Sowohl die Republikaner als auch die oppositionellen Demokraten würden ihm am Ende für diese Entscheidung danken.

Doch das politische Washington war am Tag nach der fristlosen Kündigung Comeys in heller Aufruhr. Kritiker vermuteten dahinter eine Vertuschungsaktion der Trump-Regierung, schließlich untersucht das FBI derzeit mutmaßliche Kontakte zwischen Trump-Vertrauten und Russland. Gewährsleute sagten der Nachrichtenagentur AP, dass Comey für diese Ermittlungen wenige Tage vor seiner Entlassung eigenen Angaben zufolge beim Justizministerium mehr Mittel beantragt haben soll.

Nachfolger gesucht

Dort wurde das allerdings zurückgewiesen, die Suche nach einem Nachfolger begann umgehend. Justizminister Jeff Sessions führe Gespräche mit möglichen Übergangskandidaten, verlautete aus dem Ministerium. Eine solche Person hätte das Amt dann inne, bis ein dauerhafter Nachfolger ernannt und vom Senat bestätigt wird. Geschäftsführend übernahm Comeys Vize Andrew McCabe den Posten.

Vizepräsident Mike Pence sagte, Trump habe "die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit getroffen" und Führungsstärke gezeigt, um die Sicherheit der Amerikaner zu gewährleisten. Mit den FBI-Untersuchungen möglicher Kontakte zwischen Vertrauten Trumps während des Wahlkampfs und Russland habe der Schritt nichts zu tun.

Republikaner irritiert

Comey erfuhr von seinem fristlosen Rausschmiss aus dem Fernsehen, während er in Los Angeles zu Mitarbeitern sprach. In einem knappen Entlassungsschreiben erklärt der Präsident, das FBI brauche eine neue Führung, damit sie "das öffentliche Vertrauen wiederherstellen" könne.

Die Affäre um die Russland-Kontakte erwähnte Trump in seinem Kündigungsschreiben indirekt: Er hebt darin hervor, dass Comey ihm bei drei Gelegenheiten versichert habe, er selbst sei nicht Ziel von Ermittlungen.

Selbst republikanische Abgeordnete zeigten sich über Vorgehen und Argumentation des Präsidenten irritiert. Senator John McCain sagte im Sender CNN: "Wenn man eine der respektabelsten Persönlichkeiten in Amerika feuert, braucht man dafür eine exzellente Begründung - und die habe ich bislang noch nicht gesehen."

Der republikanische Senator Richard Burr erklärte, ihn beunruhigten "Zeitpunkt und Begründung" für Comeys Entlassung. Der republikanische Abgeordnete Justin Amash nannte Teile des Entlassungsschreibens "absonderlich".

Demokraten fordern Sonderermittler

In einer Serie wütender Twitter-Nachrichten verteidigte Trump sein Vorgehen. "Comey hat das Vertrauen fast aller in Washington verloren - Republikaner wie Demokraten. Wenn sich die Dinge beruhigen, wird man mir danken!" Trump verwies darauf, dass die Demokraten den FBI-Chef wegen des Umgangs mit Clintons E-Mail-Affäre selbst scharf kritisiert hätten.

Die Demokraten forderten die Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers zu der Russland-Affäre und warnten vor einer Aushöhlung des demokratischen Rechtsstaats. Senator Richard Blumenthal sprach von einer "sich anbahnenden Verfassungskrise". Der Chef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, warf die Frage auf: "Sind die Ermittlungen zu nahe an den Präsidenten herangerückt?"

Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sprach sich gegen einen Sonderermittler aus. Er verwies auf die laufenden Ermittlungen beim FBI und im zuständigen Senatsausschuss.