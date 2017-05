Es gibt nicht viele Männer, die das Potenzial haben, US-Präsident Donald Trump gefährlich zu werden. FBI-Chef James Comey hatte dieses Potenzial - bis Trump ihn gefeuert hat. Der Rauswurf "hilft Trump sehr", analysiert ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

Dass die Entlassung Comeys die Ermittlungen gegen ihn verhindern oder beeinflussen könnte, sei nun die "ganz große Befürchtung", sagte Röller im ZDF mittagsmagazin. Mit Comey entlasse Trump einen Mann, "der doch sehr gefährlich in seinem Umfeld recherchiert hat". Gerade Comeys FBI habe im Rahmen der Russland-Ermittlungen, die Verbindungen zwischen dem Trump-Team und Moskau untersuchen, "wichtige Informationen hervorgebracht", so Röller. "Comey war die treibende Kraft bei den Untersuchungen" und habe sogar so brisante Details ans Licht gebracht, dass Trump seinen nationalen Sicherheitsberater feuern musste.

Nach dem Rauswurf könne Trump nun einen Mann benennen, den er selbst aussuchen kann - "und er kann natürlich die Ermittlungen in eine andere Richtung lenken oder ein bisschen einschlafen lassen", sagte Röller. Normalerweise habe der FBI-Chef eine Amtszeit von zehn Jahren. "Das ist kein Zufall." Durch die lange Amtszeit wolle man sicherstellen, dass der Leiter der Behörde nicht von politischen Wahlen abhängig sei.

Trump verteidigt Rauswurf

Trump

Trump selbst, der Comey am Dienstagabend entlassen hatte, verteidigte seine Entscheidung. "Comey hat das Vertrauen von fast jedem in Washington verloren, sowohl von Republikanern wie von Demokraten", twitterte Trump am Mittwoch. "Wenn sich die Dinge beruhigt haben, werden sie mir noch dankbar sein." In einem zweiten Tweet schrieb, Comey werde durch jemanden ersetzt werden, der dem FBI dessen Prestige und dessen Geist zurückbringen werde. Außerdem unterstellte Trump den Demokraten Unaufrichtigkeit. "Sie haben einige der schlimmsten Dinge über Comey gesagt, einschließlich der Tatsache, dass er gefeuert werden soll - und nun spielen sie so ein falsches Spiel!"

US-Medien und die oppositionellen Demokraten vermuten, dass die Russland-Ermittlungen des FBI der wahre Grund für Comeys Entlassung sind. Der demokratische Oppositionsführer im Senat, Chuck Schumer, warf Trump vor, einen "schrecklichen Fehler" begangen zu haben. Auch der Republikaner John McCain kritisierte die Entscheidung Trumps. Der demokratische Senator Bob Casey forderte Generalbundesanwalt Rod Rosenstein auf, für eine Fortsetzung dieser Ermittlungen zu sorgen.

Comey hatte rund um die US-Wahl 2016 eine herausragende Rolle gespielt. Erst vor wenigen Tagen verteidigte er seine umstrittene Entscheidung, kurz vor der Wahl im November 2016 neue Entwicklungen in der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton öffentlich gemacht zu haben. Er sagte: "Es war eine harte Entscheidung, aber ich glaube im Rückblick, dass es die richtige Entscheidung war."

Respektierter Experte

Comey hatte am 27. Oktober in einem Brief an Senatoren überraschend erklärt, er wolle die Ermittlungen in Clintons E-Mail-Affäre wieder aufnehmen, weil weitere Nachrichten aufgetaucht seien. Mehrere Tage später teilte Comey zwar mit, auch mit den neu entdeckten E-Mails gebe es keinen Anlass dafür, ein Strafverfahren gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin einzuleiten. Die Entwicklungen schadeten Clinton im Wahlkampf gegen den späteren Sieger Donald Trump aber sehr.

Comey ist ein Republikaner, der sich in Washington auch als unabhängige Stimme einen Namen gemacht hat. Er führte die Behörde mit 36.000 Mitarbeitern und galt als einer der begabtesten und höchst respektierten Experten im Bereich Sicherheit und Strafverfolgung.