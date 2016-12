von Timm Kröger

Der Moment des Jahres war für Timm Kröger aus dem Studio Johannesburg die Begegnung mit einer jungen Frau aus Soweto. Aufgewachsen in Armut, verbittert von der Korruption im Land, lässt sie sich eins nicht nehmen: Die Hoffnung auf ein besseres Leben, auf einen Wandel in Südafrika.

Das Township Soweto hat schon immer eine enorme Anziehungskraft auf mich gehabt. Es war das Epizentrum des Widerstands gegen die Apartheid, vor allem seit dem 16. Juni 1976. An diesem Tag kam es zum Schüleraufstand von Soweto. Die Jugendlichen wollten nicht wie von den Behörden angedroht, in dem von ihnen verhassten Afrikaans, der Sprache des Apartheid-Regimes, unterrichtet werden. Es war zunächst ein friedlicher Protestmarsch, der in Gewalt umschlug und am Ende Dutzende Opfer forderte und wochenlange Unruhen entfachte.

Zum 40. Jahrestag des Aufstandes hat das Team des ZDF-Studios Johannesburg eine Dokumentation produziert. Woche für Woche trafen wir uns mit Zeitzeugen von damals, aber auch mit jungen Menschen, jenen also, die heute das Township prägen. Wir wollten herausfinden, was geworden ist aus dem Geist des Aufbruchs nach dem Ende der Apartheid, was geworden ist aus dem Erbe der Generation, die 1976 ihr Leben riskierte.

Verbitterung über Korruption und Vetternwirtschaft

Wir trafen Amanda Gashu, eine damals 19-jährige junge Frau, die im Slum Kliptown, also einem der ärmsten Teile Sowetos, lebt und aufgewachsen ist. Von Anfang an hat uns ihr Stolz und ihre offene Art stark beeindruckt. Amanda lebt in einer entsetzlich kleinen Hütte mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter. Geschlafen, gegessen und gekocht wird auf wenigen Quadratmetern. Zeitlebens hat ihre Großmutter auf das Haus gewartet, das ihr aus dem Aufbauprogramm der Regierung versprochen war. Vor Kurzem ist sie gestorben.

Nicht nur deswegen ist Amanda verbittert über die Vetternwirtschaft und die Korruption in Behörden und Regierung, aber sie lässt sich von all dem nicht unterkriegen. Wir haben sie dabei begleitet, wie sich zum ersten Mal für eine Wahl registriert hat, und wie sie darauf gehofft hat, vielleicht so einen Wandel im Land zu erreichen. Wir haben sie dabei begleitet, wie sie im Jugendclub, in dem sie einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend verbracht hat, das Geschirr nach der Essensausgabe gespült hat, um etwas von dem zurückzugeben, was sie hier bekommen hat. Sie unterrichtet außerdem Kinder im Tanzen, sitzt am Rand, bearbeitet die Trommeln und ist in diesen Momenten ein kleiner Star

Schicksal als Ansporn, das Beste aus seinem Leben zu machen

Am beeindruckendsten aber war der Besuch mit ihr in einem Aufnahmestudio für Jugendliche. Gestylt wie ein echter Popstar, mit Sonnenbrille auf der Nase, nahm sie einen Song auf, in dem es um ihr Leben ging, darum, dass das Aufwachsen unter solchen Umständen keine Entschuldigung dafür sein darf, aufzugeben. Sondern dass gerade ein solches Schicksal Ansporn sein muss, das Beste aus seinem Leben zu machen. Ansporn, über sich hinauszuwachsen. Und Amanda ist sich sicher, dass sie es eines Tages schaffen wird, dass sie eines Tages ihre Songs im Radio hören wird.

In ihr haben wir das Erbe der Schüler vom Soweto-Aufstand wieder gefunden. Eine Begegnung, die wir nicht vergessen werden.