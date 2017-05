von Andreas Baum

Alle dreieinhalb Minuten wird in Deutschland ein Wohnungseinbruch verübt. Die Täter sind immer öfter Profis, die deutschlandweit zuschlagen. Im Wahljahr werden härtere Strafen angekündigt. Doch viele Täter entwischen, weil die Strafverfolgungsbehörden schlecht vernetzt sind.

Die gerade präsentierte Polizeiliche Kriminalstatistik 2016 macht es deutlich: Im vergangenen Jahr registrierten die Behörden 151.265 Wohnungseinbrüche. Das ist ein Rückgang um rund 16.000 Einbrüche im Vergleich zu 2015. Dennoch liegt die Aufklärungsquote konstant niedrig bei 16,9 Prozent.

Mobile Täter - starre Zuständigkeiten

Programmhinweis Tatort Deutschland - Leichtes Spiel für Einbrecher heute um 22.45 Uhr im ZDF

Die Täter gehen dabei immer professioneller vor. Besonders mobile Einbrecherbanden, häufig aus dem Ausland nach Deutschland eingereist, machen den Ermittlern zu schaffen. Diese Serientäter profitieren von der guten Infrastruktur hierzulande und scheren sich nicht um Landesgrenzen - ganz im Gegensatz zu den Ermittlungsbehörden. Denn in Deutschland gilt das Tatort-Prinzip: Polizei und Justiz kümmerten sich daher nur um Fälle in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich, beklagt der Kölner Oberstaatsanwalt a.D. Egbert Bülles. So könne man reisenden Serien-Tätern nicht beikommen.

Hinzu kommt: Polizeiarbeit ist in Deutschland Ländersache. Jedes Bundesland hat sein eigenes Computersystem - und die sind meist nicht kompatibel. So ist es kaum möglich, überregional agierenden Tätern auf die Spur zu kommen. Michael Böhl, Berliner Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, sieht die Ermittlungsarbeit dadurch massiv behindert: "Wir brauchen eine einheitliche Regelung in den Ländern, wenn es darum geht, überregional zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Nicht zwingend muss man in jedem Land das gleiche System haben. Aber wir müssen Schnittstellen schaffen, um die Daten, die für unsere Arbeit erforderlich sind, sicher und schnell zu transportieren!"

Symbolpolitik im Wahljahr?

Inzwischen hat auch die Politik den Handlungsbedarf erkannt. "Es muss eine gemeinsame Vorgangsbearbeitung geben und es muss möglich sein, dass der Polizist in Stuttgart weiß, woran der Polizist in Kiel arbeitet", fordert Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Gemeinsam mit seinen Kollegen aus den Ländern habe er beschlossen, eine gemeinsame IT-Sicherheitsarchitektur zu errichten. Doch bis die errichtet ist, kann es noch Jahre dauern. Fest steht dagegen, dass sich die Koalition darauf geeinigt hat, die Mindeststrafe für Wohnungseinbrüche noch vor der Wahl auf ein Jahr zu erhöhen. Doch was bringen härtere Strafen, fragen Kritiker, wenn man die Täter nicht erwischt?