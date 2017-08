Video Grundschulen am Limit

Video Lehrermangel in Grundschulen

Bild Grundschüler in einer Schule

Immer mehr Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen und die Inklusion behinderter Kinder erschweren den Unterricht an Grundschulen. Hinzu kommt noch die große Zahl an Flüchtlingskindern. Die Schulleiter in Hessen fordern nun mehr Unterstützung.

Stundenausfall und Zusammenlegung von Klassen ist an der Siedlungs-Grundschule in Bad Dürrenberg seit Monaten der Normalfall. Grund ist, dass wegen einer Haushaltssperre zu wenig Lehrer eingestellt wurden.

von Barbara Völkel, #ZDFcheck17

Gleiche Bildungschancen von Anfang an, Sprachförderung in der Kita, bessere Vernetzung der Schulen - Forderungen, die im Wahlkampf der Bundestagswahl von den etablierten Parteien thematisiert werden. Fest verankert in ihren Wahlprogrammen fordern Union, SPD, die Grünen und die LINKE einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern.

Doch wie sähe es in der "Bildungsrepublik Deutschland" aus, wenn der Rechtsanspruch auf Grundschulbetreuung gesetzlich verankert würde?

Könnten alle Grundschulkinder tatsächlich in der nächsten Legislaturperiode ganztags betreut werden?

Die Ganztagsbetreuung im #ZDFcheck17

Erziehermangel bereits im Kindergarten

Seit August 2013 gibt es bereits einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Kinder unter drei Jahren bis zur Einschulung in die Grundschule. Doch mancherorts konnte dieser Rechtsanspruch bis heute nicht vollständig umgesetzt werden. Die Personalnot in den Kindertagesstätten und Betreuungseinrichtungen verschärft sich. Das wirkt sich massiv auf den Betreuungsschlüssel aus. Immer häufiger müssen Erzieher- und Erzieherinnen immer mehr Kinder betreuen. Die unterschiedliche Betreuungsqualität in Kitas ist bundesweit nach wie vor immens.

In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung kommen Bildungsexperten zu folgendem Ergebnis: Im Idealfall sollte sich eine Vollzeitkraft maximal um drei Krippenkinder unter drei Jahren kümmern. Bei den Kindergartenkindern im Alter von drei bis sechs Jahren sollte der Betreuungsschlüssel bei 7,5 Kindern liegen.

im Durchschnitt

Doch die Realität sieht anders aus. Beim Vergleich der Bundesländer herrscht ein starkes Ost-West-Gefälle. In Baden-Württemberg kümmert sich eine Erzieherin idealerweise gerade mal um drei Kleinkinder unter drei Jahren, während in Sachsen der Betreuungsschlüssel bei 6,4 Kindern liegt. Eklatant wird es bei den Kindern ab drei Jahren bis zur Einschulung. Während sich in Mecklenburg-Vorpommern eine Erzieherin um mindestens 14 Kinder kümmern muss, übersteigen die westdeutschen Bundesländer den von Experten vorgeschlagenen Betreuungsschlüssel von 7,5 Kindern nur geringfügig (8,6).