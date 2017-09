Daher fragen die Menschen bei Politikern nach und bringen das Thema in den Wahlkampf. So auch in der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel!". Dort konfrontierte ein in Vollzeit beschäftigter und ausgebildeter Altenpfleger die Bundeskanzlerin mit dem aktuellen Pflegenotstand: "Ich finde aber, wir sollten erst einmal bei uns im Land anfangen und bessere Rahmenbedingungen schaffen. Also besseren Lohn, bessere Arbeitszeiten, eine Mindestanzahl an Personal … Ich glaube, dann würden sich auch wieder viel mehr für diesen Beruf interessieren."

Menschen in Würde pflegen - ein Thema, das viele beschäftigt. Ältere Menschen, ihre Angehörigen und Beschäftigte in Pflegeberufen sind besorgt, denn etwa drei Millionen Menschen sind auf Pflege angewiesen.

Altenpfleger/in Altenpfleger/innen betreuen und pflegen hilfsbedürftige ältere Menschen. Sie unterstützen diese bei der Alltagsbewältigung, beraten sie, motivieren sie zu sinnvoller Beschäftigung und nehmen pflegerisch-medizinische Aufgaben wahr. Altenpfleger/in ist eine bundesweit einheitlich geregelte schulische Ausbildung an Berufsfachschulen für Altenpflege. Sie dauert 3 Jahre und führt zu einer staatlichen Abschlussprüfung. Altenpflegehelfer/in Altenpflegehelfer/innen unterstützen Pflegefachkräfte wie Altenpfleger/innen bei allen Tätigkeiten rund um die Betreuung und Pflege älterer Menschen. Altenpflegehelfer/in ist eine landesrechtlich geregelte schulische Ausbildung an Berufsfachschulen.. Sie dauert in Vollzeit 1-2 Jahre, in Teilzeit 2-3 Jahre und führt zu einer staatlichen Abschlussprüfung. Quelle: Arbeitsagentur

Die von Angela Merkel benannte Zahl steht allerdings im Widerspruch zu der gravierenden Lücke an Fachkräften nur in der Berufsgruppe: Altenpflege. In der ZDF-Sendung wies der Altenpfleger genau auf diesen Notstand hin. Laut Bundesagentur für Arbeit stehen derzeit für die qualifizierten Fachkräfte 12.300 offene Stellen im Altenpflegebereich zur Verfügung. Diese Stellen bleiben momentan unbesetzt, da nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung steht. Zwischen Angebot und Nachfrage klafft eine große Lücke.





Gravierend auch für den Beruf des Altenpflegers: Bis eine freie Stelle im Bereich der Altenpflege wiederbesetzt wird, dauert es in der Regel fast ein halbes Jahr. Damit ist der Berufszweig "Altenpfleger" sogar in der Vakanzzeit statistisch Schlusslicht in der Reihe der sozialversicherungspflichtigen Berufe. Die Aussage des Altenpflegers, dass es "zu wenig Personal" in Pflegeheimen gibt, stimmt demnach.

Bis 2030: Eine halbe Million Fachkräfte fehlen

Die Lebenserwartung bei Frauen wird laut Experten auf 82 Jahre und bei Männern auf 77 Jahre geschätzt. Tendenz weiter steigend. Eine Prognose des Statistischen Bundesamtes geht davon aus, dass entsprechend auch die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 auf rund 3,4 Millionen steigen wird. Bis 2050 sogar auf 4,5 Millionen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung kommt zu dem Ergebnis: Deutschland ist auf diesen Anstieg nicht vorbereitet.