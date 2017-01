In Berlin läuft derzeit die Grüne Woche, die weltgrößte Schau der Landwirtschaft und ihrer Produkte. Doch bei den Bauern in Europa rumort es. Sie sind enttäuscht von der Politik, fühlen sich den Spekulanten und den Händlern ausgeliefert. Immer mehr Betriebe machen dicht, gerade die Milchbauern haben es schwer.

von Katarina Schickling

Europa produziert zu viel Milch. Tonnenweise wird diese überschüssige Milch zu Milchpulver verarbeitet und nach Afrika exportiert. Mit verheerenden Folgen: Denn mit europäischen Dumpingpreisen können afrikanische Milchbauern nicht mithalten.

Ein Supermarkt in Ngaoundéré im Norden von Kamerun, zwei Tagesreisen entfernt vom nächsten Hafen. Im Kühlregal des Dorfladens: Joghurt aus Bayern, etwa zum gleichen Preis wie der Joghurt, den der Kameruner Milchbauer Hayatou El Hadji Souley herstellt. Er hält knapp 30 Milchkühe. "Der deutsche Joghurt schmeckt gut. Aber er ist sehr schlecht für unsere Wirtschaft!", klagt der Tierarzt gegenüber ZDFzoom.

Milch und Fleisch aus Europa flutet die Märkte in Afrika

Überall in Afrika lassen sich diese Schattenseiten der Globalisierung beobachten: Mit unseren Agrarexporten torpedieren wir die Anstrengungen der Entwicklungshilfe. Anstatt die Menschen in Afrika beim Aufbau einer funktionierenden Lebensmittelversorgung aus eigener Kraft zu unterstützen, fluten wir die Märkte mit unseren hoch subventionierten Agrarprodukten. Nach Hähnchenresten und Schweineteilen nun auch mit Milch. Noch schlimmer für die Kameruner Milcherzeuger ist, was wir in einem Hinterhof ein paar Straßen weiter finden: Hier wird Joghurt aus Milchpulver hergestellt. Auch das stammt aus Europa und kostet nur einen Bruchteil der einheimischen Milch. Zudem ist es von minderer Qualität: Das Milchfett wurde durch billiges Palmöl ersetzt.

Der Irrsinn mit der Milch ZDFzoom sendet die Doku "Der Irrsinn mit der Milch" heute Abend um 22:45 Uhr. Ab 12.45 Uhr ist die Doku in der ZDFmediathek verfügbar.

Europäische Milchprodukte zum Schnäppchenpreis - eine Folge der Milchkrise, die uns seit dem Wegfall der Milchquote 2015 in Atem hält. Noch nie war Milch im Supermarkt so billig, auch wenn zuletzt ein leichter Aufwärtstrend zu beobachten war. Auf den Preisverfall reagieren die Bauern in Europa mit Produktionssteigerung. Schon in den siebziger und achtziger Jahren war von Milchseen und Butterbergen die Rede. Was aber geschieht heute mit dem Überschuss? Export - so lautet das Zauberwort deutscher Agrarpolitiker. Sie ermunterten die Milchbauern, weltweit neue Märkte zu erschließen.

Milchpulver lässt sich in die ganze Welt exportieren

Die meisten großen deutschen Molkereien haben in den vergangenen Jahren in Anlagen zur Milchpulverherstellung investiert: So lässt sich das verderbliche Gut Milch um die ganze Welt transportieren. Und auch die EU selbst mischt bei diesem Geschäft mit. Um den Preis nicht noch mehr verfallen zu lassen, kauft sie im Rahmen der sogenannten Marktintervention in großen Mengen Milchpulver auf und lagert es ein. Auf 350.000 Tonnen Milchpulver wurde im Jahr 2016 die Interventionsmenge erhöht - eine gigantische Menge, für den es in Europa keine Abnehmer gibt.

Für Länder wie Kamerun hat die Milchschwemme aus Europa verheerende Folgen. Denn vielversprechende Ansätze eigener Milchwirtschaft werden im Keim erstickt. Molkereien, zum Teil sogar finanziert von europäischen Entwicklungshilfegeldern, stehen leer, weil die Bauern keine Milch anliefern. Denn sie wissen, dass ihre Milch nicht mit den indirekt subventionierten Produkten aus Europa konkurrieren kann. "Das ist nicht fair", sagt Hayatou El Hadji Souley, kamerunischer Milchproduzent: "Wir müssen doch unsere heimische Produktion steigern, um die Lebensbedingungen der Menschen hier zu verbessern." Genau das fordern auch deutsche Politiker: Die Lebensbedingungen in Afrika sollen verbessert werden, damit die Menschen nicht als Wirtschaftsflüchtlinge nach Europa kommen.

Die Billigmilch ist selbst für Kälber noch zu teuer

Und der Irrsinn mit der Milch geht noch weiter: Auf der Euro-Tier Messe in Hannover, der weltweit größten Messe für Nutztierhaltung, erfahre ich, dass Kälber in unserer modernen Landwirtschaft keine Milch mehr bekommen. Sie werden stattdessen mit Ersatzstoffen aus Pflanzenöl gefüttert, zum Beispiel aus Palmöl. Denn für die Kälber ist selbst die Billigmilch immer noch zu teuer.

Nicht nur in Afrika ist die Lage für Milchproduzenten schwierig: Für Landwirt Erwin Reinalter gab es keinen Ausweg mehr aus den roten Zahlen. Trotz aller Anstrengungen, seinen Betrieb im Allgäu immer wieder zu modernisieren, trotz Marktintervention. Die letzten Milchkühe verlassen seinen Hof, nur ein paar Kälber bleiben. 50 Cent für den Liter Milch - so viel hätte er bekommen müssen, um seinen Hof dauerhaft rentabel zu halten. Doch das hätte auch für den Verbraucher einen höheren Preis an der Supermarktkasse bedeutet. Mit Preisdumping, so unser Fazit, ist eine gesunde Milchwirtschaft, die keine Verlierer hinterlässt, nicht zu haben.